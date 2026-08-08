La nueva película +18 de Disney que se convirtió en la gran apuesta de la plataforma + Agregar ámbito en









Muchos aún no la vieron, pero esta picante obra es la nueva y jugada apuesta del catálogo de la plataforma de streaming.

La nueva joya de Disney es una película atrevida y cómica que dará de qué hablar. Disney

50 sombras de Grey es una de las películas que demostró cómo el contenido subido de tono puede funcionar para una gran parte de la audiencia. En ese contexto, lejos de buscar una producción que la imite, pero mantenga la esencia de su candente trama, Disney + sumó una nueva propuesta que dará que hablar.

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Escrita y dirigida por José Ramón Alamá y con clasificación R, se presenta como una comedia sin miedo a romper los límites de la sensualidad. La historia explorará la vida de varias parejas, mientras el amor, el poder y el placer se mezclan con el humor para dar forma a una combinación más que interesante para el público.

La película desenmascara a las parejas que suelen mostrarse como "perfectas" ante el resto. Disney De qué trata Animales La trama estará lejos de centrarse en un solo personaje y seguirá la vida de cuatro parejas que un día se juntan a cenar. Todo marchaba bien hasta que alguien pone un debate sobre la mesa: la posibilidad de abrir sus relaciones y explorar el intercambio de sus respectivos compañeros.

Lo que en un principio comienza como un juego de deseo hipotético eleva la temperatura entre los personajes. La charla deja de ser una conversación picante sobre lo que podría pasar y el grupo empieza a evaluar la posibilidad de llevarlo a cabo.

Pero aquella simple comida entre amigos termina siendo el puntapié para que cada uno saque lo peor de sí: secretos ocultos, infidelidades desconocidas, celos enfermizos, traiciones y mentiras. Todo amenaza con romper la imagen de "parejas perfectas" que mostraban ante los demás.

Disney+: tráiler de Animales Disney+: elenco de Animales Pamela Sued

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