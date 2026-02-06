Wall Street inicia un rebote y busca achicar el desplome semanal + Seguir en









Una de las acciones que cae en la preapertura es Amazon, luego de que el jueves proyectara un aumento de más del 50% en gastos de capital este año. Por el lado económico, esta jornada se conocerá la confianza del consumidor y las expectativas de inflación.

Este viernes no se conocerá el informe de empleo de enero. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tratando de marcar distancia de lo que fueron las últimas tres ruedas. Ante el retraso de los datos de empleo en EEUU, esta jornada la atención se mantendrá sobre el sector tecnológico y algunos datos sobre el estado de ánimo de los consumidores norteamericanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En lo que va de la semana, la fuerte corrección que experimentó Wall Street hizo que los principales índices promedien la semana a la baja, con caída de hasta casi el 4% en el caso del Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico.

Las tendencias de Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,24% en el "premarket", mientras que el Nasdaq aumenta 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,13% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Gen Digital (+7,3%), Robinhood Markets (+4,7%) y Western Digital (+4,35%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Molina Healthcare (-27,9%), Centene Corp (-9,49%) y Amazon (-7,8%).

amazon Amazon publicó sus balances ayer. El País En el caso de Amazon, su caída ocurre luego de que el jueves proyectara un aumento de más del 50% en gastos de capital este año, uniéndose a sus pares de las "Siete Magníficas" en una ola de gastos para construir infraestructura de inteligencia artificial.

Debido al breve shutdown del gobierno de EEUU de esta semana, este viernes no se conocerá el informe de empleo de enero. Por ese motivo, en el calendario económico lo más importante serán las expectativas de inflación y la confianza del consumidor que realiza la Universidad de Michigan. Las bolsas en Europa y Asia En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,60%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,71% y el CAC francés acompaña con 0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,10%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,25%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,25%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,70% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.