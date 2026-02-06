EEUU intenta deportar al niño de cinco años detenido en Minneapolis + Seguir en









El Departamento de Seguridad Nacional defendió el procedimiento contra Liam Conejo Ramos, un menor ecuatoriano detenido por agentes migratorios, mientras persisten las críticas y las protestas en todo el estado de Minnesota.

El caso del niño, fotografiado con su mochila de Spider-Man al momento de la detención, se convirtió en símbolo de la tensión por la política migratoria de Donald Trump

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció que está intentando deportar a un niño de cinco años. Se trata de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, cuyo caso se hizo muy conocido, al ser arrestado luego de salir de la escuela y con su mochila de Spiderman en la espalda.

El organismo público supervisa a nivel nacional y federal la aplicación de las leyes de inmigración, y negó un ensañamiento con el caso del niño, luego de que la defensa del menor declarara al New York Times como una posible "represalia". La abogada, Danielle Molliver, también calificó la medida de "extraordinaria".

"Se trata de un procedimiento de expulsión normal", afirmó la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, y añadió que "es un procedimiento estándar y no hay nada de represalia en la aplicación de las leyes de inmigración del país".

La escalada del caso y la reacción de ciudadanos de Minneapolis ice El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó desplegar más de 3000 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Minnesota. Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, habían ingresado legalmente a EEUU como solicitantes de asilo y permanecieron detenidos en un centro de detención del ICE en Dilley, Texas, hasta que un juez ordenó su liberación el pasado 31 de enero. Tras recuperar la libertad, ambos regresaron a la capital de Minnesota, donde residían.

Pese a ello, Seguridad Nacional sostuvo que Conejo Arias se encontraba en el país de manera ilegal, aunque sin brindar precisiones adicionales.

La imagen de Liam, con un gorro azul con forma de conejo y una mochila de SpiderMan, rodeado por agentes federales frente a su casa, se viralizó rápidamente y transformó el caso en un emblema del endurecimiento de la política migratoria de EEUU. En paralelo, el presidente Donald Trump y funcionarios de alto rango señalaron en las últimas semanas que uno de los objetivos del despliegue de fuerzas federales en Minnesota era “reducir las tensiones” en el estado, en el marco de su ofensiva contra la inmigración irregular. La medida produjo el efecto contrario: se multiplicaron las protestas contra la presencia de agentes migratorios y se profundizó el malestar social. Las manifestaciones se extendieron por distintas ciudades de Minnesota y se intensificaron luego de que, en operativos del ICE, dos ciudadanos estadounidenses murieran. Los casos son el de la poeta Renée Nicole Macklin Good y luego, el de Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU, ambos de 37 años.