Juan Cuattromo: "Hay que ir a los años 90 para encontrar niveles más altos de morosidad en las familias"

El presidente de Banco Provincia alertó por el fuerte aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo, la destrucción del empleo y el avance de mecanismos de crédito poco regulados. “Las familias acumulan deudas que no pueden pagar y viven con mucha angustia”, afirmó en Radio Provincia.

El presidente de Banco Provincia , Juan Cuattromo , encendió una señal de alarma sobre la situación financiera de las familias argentinas y advirtió que la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó niveles que no se registraban desde fines de la convertibilidad .

En diálogo con Radio Provincia AM 1270 , el titular de la banca pública bonaerense sostuvo que cada vez más personas no logran cubrir siquiera los pagos mínimos de sus compromisos financieros. “ La gente no está pudiendo cubrir los pagos mínimos de tarjetas de crédito ni los préstamos personales ”, afirmó, y agregó que para encontrar antecedentes comparables “ hay que remontarse a los años 90 ”.

Según explicó Cuattromo, el deterioro está directamente vinculado al impacto del programa económico nacional . “ Mes a mes vemos destrucción de puestos de trabajo, precarización y salarios sistemáticamente por debajo de la inflación ”, señaló. A ese escenario se suman los aumentos de tarifas y servicios públicos , que terminan conformando “ un combo muy difícil de sostener para las familias ”.

El funcionario también apuntó contra el endeudamiento creciente a través de plataformas digitales , que permiten acceder a crédito de forma inmediata. “ Muchos de estos instrumentos, apoyados en ventajas regulatorias, no tienen los controles que sí tienen los bancos ”, advirtió. En ese sentido, remarcó que las fintech cobran tasas más altas , lo que contribuye a profundizar la morosidad.

tarjetas credito Depositphotos

Cuattromo puso el foco en una práctica puntual: “Hay billeteras que permiten fondear una cuenta a la vista cargando el dinero como consumo en la tarjeta de crédito. Eso en un banco está prohibido por regulación, justamente para proteger al usuario”. Y explicó que en la Argentina existe una asimetría normativa entre bancos y proveedores de servicios de pago que distorsiona el endeudamiento de los hogares. “Mucha gente toma deuda sin querer, porque se la presentan de manera simple y engañosa”, alertó.

En paralelo, subrayó la necesidad de profundizar la educación financiera para evitar situaciones de exclusión. “Sin capacitación, las innovaciones del sistema financiero pueden transformarse en un problema grave”, sostuvo. En ese marco, destacó el programa Rico.en.data, que durante 2025 capacitó a más de 109.000 estudiantes de tercer año de escuelas secundarias bonaerenses.

Por último, contrastó ese escenario con el funcionamiento de Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia. “Ofrecemos créditos, plazos fijos y otros servicios, pero bajo todas las regulaciones y protecciones que exige la banca”, afirmó, y cuestionó la competencia desleal de actores que operan con menores exigencias.

La definición final del presidente del Banco Provincia fue contundente: “Las familias acumulan deudas que no pueden pagar, y lo que vemos es mucha angustia”.