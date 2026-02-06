Acuerdo comercial con EEUU: el Gobierno confirmó que el cupo de carne se ampliará a 100.000 toneladas

El canciller Pablo Quirno dio a conocer el Decisión Presidencial firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, que incrementa en 80.000 toneladas el cupo para exportación. Actualmente, el tope era de 20.000 por año.

Veinticuatro horas después de la firma del acuerdo comercial , EEUU disipó las dudas sobre la cuota de carne que Argentina podrá exportar al país y confirmó que serán 80.000 toneladas adicionales, que se suman a las 20.000 ya vigentes, llegando a un total anual de 100.000 toneladas. El nuevo tope permitirá incrementar el monto exportable en u$s800 millones adicionales.

La Decisión Presidencial, que lleva la firma de Donald Trump, ordena ampliar el límite de importación en 80.000 toneladas métricas adicionales y asigna dicho cupo en su totalidad al sector ganadero argentino. Asimismo, determina cómo y cuándo se habilitará el ingreso de carne al mercado estadounidense. Será en cuatro tramos de 20.000 toneladas por vez y el último período cerrará a fin de año.

Tal y como estipula el texto oficial , el primer tramo de 20.000 toneladas se abrirá el 13 de febrero y cerrará el 31 de marzo. El segundo tramo iniciará el 1 de abril y cerrará el 30 de junio. Asimismo, el tercer tramo comenzará el 1 de julio y finalizará el 30 de septiembre, mientras que el cuarto tramo de abrirá el 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre de este año.

La novedad fue dada a conocer esta tarde por el canciller, Pablo Quirno, quien estuvo encargado de la negociación del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. "Tal como anticipamos, se acaba de publicar la Decisión Presidencial de los Estados Unidos que otorga a la Argentina 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman a las 20.000 ya vigentes. Esto permite incrementar en cerca de USD800 millones de dólares las exportaciones argentinas ", informó.

La ampliación del cupo de exportación de carne bovina al mercado estadounidense fue recibido con beneplácito por representantes del sector ganadero. “Hemos recibido con mucha alegría el anuncio por parte del gobierno del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente en lo referido al incremento de la cuota de carne vacuna argentina hacia ese destino”, sostuvo Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Según cifras del IPCVA de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el tercer principal destino para la carne argentina, detrás de China e Israel, con más de 5,7 mil toneladas. Para Breitschmitt, el convenio acordado con Washington traerá aparejado "una mejor competencia entre mercados y nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena", al mismo tiempo que lo consideró como un impulso a que el sector trabaje "para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de proteína”.

Desde el instituto destacaron que el acuerdo demuestra el trabajo de toda la cadena productiva que desde hace más de una década apunta a lograr una mayor apertura en un mercado como el estadounidense, considerado "estratégico" para el sector. El primer paso se dio en 2018 con su reapertura en 2018, luego con campañas de promoción y ahora, en conjunto con Nación, con el aumento de la cuota.

Los motivos por los que EEUU ordenó aumentar la importación de carne desde Argentina

La decisión administrativa de Trump se sustenta en la necesidad de garantizar carne bovina a precios "asequibles" para el consumidor estadounidense, considerada como "vital" en la dieta diaria de los habitantes de la potencia norteamericana. Estados Unidos ocupa el segundo lugar en consumo per cápita de carne de res a nivel mundial.

El gobierno de Estados Unidos enumera entre los motivos de la ampliación del cupo la "sequía generalizada y severa que afectó a estados productores de carne de res, como Texas, Oklahoma, Misuri, Nebraska, Dakota del Sur y Kansas" en 2022, cuyos efectos son "particularmente pronunciados para los productores ganaderos, ya que muchas de sus operaciones dependen de las precipitaciones para cultivar forrajes y alimentar a sus rebaños".

Ante la amplia demanda de carne, los ganaderos complementaron sus rebaños con terneros importado de México. Sin embargo, en mayo del 2025 se detectaron nuevos casos del gusano barrenador, lo que obligó a EEUU a restringir la importación de productos animales vivos desde o en tránsito por México, hecho que limitó aún más la oferta nacional de ganado de engorde.

"En julio de 2025, el inventario de ganado en Estados Unidos ascendía a 94,2 millones de cabezas, incluidas 28,7 millones de vacas de carne", señala el texto oficial. Esto representó una disminución del 1 % respecto al inventario de ganado estadounidense registrado en julio de 2023, tendencia que continúa a la baja.

Por tal motivo, los precios de la carne de res para los consumidores estadounidenses se dispararon desde enero de 2021. El valor de la carne molida alcanzó "un promedio de $6.69 por libra en diciembre de 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales, el nivel más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a registrar los precios de la carne de res en la década de 1980". A pesar de lo cual se mantiene la demanda.

Ante esa situación, el gobierno estadounidense optó por autorizar el incremento de importación de toneladas de carne bovina. Y, en el marco del acuerdo comercial con el gobierno de Milei, Trump ordenó designar la totalidad de las 80.000 toneladas a la Argentina.