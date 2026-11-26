El máximo tribunal no logró reunir una mayoría entre sus tres integrantes para definir si los tormentos denunciados por excombatientes durante la guerra de 1982 constituyen crímenes de lesa humanidad. La decisión será determinante para establecer si los militares acusados pueden ser juzgados o si las causas deben cerrarse por el paso del tiempo.

La Corte convocó a dos conjueces para resolver el futuro de la causa por torturas en Malvinas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sorteó este jueves a dos conjueces para intervenir en la causa que investiga las presuntas torturas y tormentos sufridos por soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas . La designación se produjo porque los tres ministros del máximo tribunal no consiguieron alcanzar una mayoría para resolver una discusión central: si los hechos denunciados deben ser considerados crímenes de lesa humanidad o delitos comunes que ya podrían estar prescriptos.

Los camaristas federales Graciela Montesi , de Córdoba, y Richar Fernando Gallego , de General Roca, fueron elegidos como conjueces titulares. Como suplentes quedaron Juan Perozziello Vizier, de la Cámara Civil y Comercial Federal, y Carolina Robiglio, de la Cámara Penal Económico.

De esta manera, Montesi y Gallego se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para resolver una controversia judicial que lleva casi dos décadas y que podría definir el futuro de las investigaciones.

Si la Corte considera que las torturas denunciadas constituyen crímenes de lesa humanidad , serán imprescriptibles y podrán seguir siendo investigadas. En cambio, si prevalece el criterio de que se trata de delitos comunes, la acción penal podría extinguirse por el transcurso del tiempo.

La investigación se inició en 2007 a partir de las denuncias de excombatientes que relataron los castigos físicos y psicológicos que habrían sufrido durante el conflicto bélico de 1982.

Entre las prácticas denunciadas aparecen estaqueamientos sobre el suelo congelado, enterramientos en pozos hasta el cuello y otros tormentos aplicados como castigos disciplinarios contra soldados que, en medio de la falta de alimentos y abrigo, buscaban comida para sobrevivir. Para 2022, el expediente ya reunía más de 170 testimonios de víctimas y alrededor de un centenar de militares denunciados.

En 2020, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, procesó a cuatro integrantes del Regimiento de Infantería 5: Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. La magistrada consideró que los hechos debían ser encuadrados como crímenes de lesa humanidad.

En su resolución, sostuvo que los tormentos se habían producido bajo un sistema estatal que había eliminado las garantías de los ciudadanos y que impedía cualquier reclamo frente al accionar de las Fuerzas Armadas. También señaló que, una vez terminada la guerra, las cúpulas militares habrían desplegado tareas de inteligencia y operaciones psicológicas para silenciar a las víctimas y garantizar la impunidad de los responsables.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal adoptó una interpretación diferente. En 2021, la Sala I entendió que los hechos no podían ser considerados delitos de lesa humanidad y que estaban alcanzados por la prescripción. Esa postura derivó en la anulación de llamados a indagatoria de varios militares. Ahora, la Corte deberá revisar ese criterio y resolver los planteos de prescripción formulados por siete oficiales y suboficiales que prestaron servicios en las islas.

La fiscalía federal de Río Grande, a cargo de Marcelo Rapoport, y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, encabezada por Ángeles Ramos, sostienen que los militares aplicaron torturas físicas y psicológicas contra soldados sometidos a condiciones extremas de hambre y desprotección.

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que actúa como querellante, recibieron la designación con expectativa. Su abogado, Jerónimo Guerrero Iraola, expresó: "Tenemos todas las expectativas. Creemos que nos asiste el derecho y la historia".

La definición del máximo tribunal será clave para establecer si las denuncias de los excombatientes pueden llegar a juicio o si, por el contrario, quedarán definitivamente cerradas por el paso del tiempo. Fuentes judiciales informaron que también es posible que la cuestión sea tratada luego de la feria judicial de verano. Desde CECIM expresaron que "defender la Soberanía también exige cuidar la dignidad de quienes fueron a Malvinas".