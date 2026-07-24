El emotivo spot que publicó la Selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









A cinco días de la final contra España, la cuenta oficial del fútbol argentino le hizo un homenaje a todo lo que vivió esta camada para llegar hasta la última instancia en el certamen. Además, hay un posible guiño al futuro de Lionel Scaloni.

El emotivo spot publicitario de la Selección argentina, luego de perder la final del Mundial 2026. @tatografias

La Selección argentina sigue cicatrizando luego de lo que fue la derrota ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026. A pesar de no haber conseguido el bicampeonato, la cuenta oficial del seleccionado nacional subió un emotivo video haciendo referencia a todo lo que atravesaron hasta llegar a la última instancia.

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Además, hay un claro mensaje para los hinchas argentinos: “Si logramos esto, imaginate, lo que juntos, podemos seguir logrando”, afirma uno de los relatos en el video. En el mismo se ven las frustraciones y las coronaciones que hicieron soñar a todo el pueblo.

Posts by Argentina La explicación del video en orden cronológico El comercial evoca los inicios de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección y le propone al espectador un ejercicio de memoria: pensar si, cuando fue anunciado como técnico interino, creía posible semejante desenlace. "Quién te hubiera dicho que bancar a un DT interino iba a ser el primer paso para la gloria eterna", sentencia el video.

El nacido en Pujato no apareció por primera vez en 2019 en la previa de la Copa América, sino que ya era parte del proceso del ciclo de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, que culminó con la eliminación ante Francia por 4 a 3 en octavos de final. Ante tantas polémicas con los jugadores y una necesidad de recambio en el plantel, Claudio Tapia, presidente de la AFA, lo designó como el nuevo entrenador provisional.

Tapia y Scaloni con la Copa del Mundo. Por otro lado, uno de los protagonistas del spot es Lionel Messi. “Si alguien te hubiera asegurado que lo volveríamos a ver sonreír otra vez”, se le escucha decir a la voz en tono emotivo. Desde la frustración de perder la final en el Mundial 2014 hasta llegar a ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con un repaso sobre la primera Copa América obtenida en 2021, el bicampeonato de 2024 y la Finalissima contra Italia en 2022, “para poner de rodillas a los europeos”.

Después de mencionar las condecoraciones que obtuvo la “Scaloneta”, rememora lo que fue esta participación en el Mundial 2026. “Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero ¿Lo hubieras soñado?”. La emoción de Messi después de ganarle a Egipto. @Argentina A través de un emocionante resumen de los encuentros más épicos de la Selección en esta cita mundialista —desde la victoria ante Egipto con gol de Lionel Messi hasta el significativo duelo contra Inglaterra—, el video finaliza con un mensaje de cara al futuro. "¿Y si hay más capítulos para escribir?", plantea el cierre del spot, en clara alusión a los rumores sobre la continuidad de Scaloni al mando del equipo.