Aportes jubilatorios en ANSES: cómo controlar tus años trabajados y reclamos por años faltantes

Antes de iniciar el trámite conviene revisar el historial laboral para detectar períodos sin registrar y solicitar su regularización si corresponde.

La Historia Laboral de ANSES permite consultar los aportes registrados y descargar la constancia desde Mi ANSES.

Controlar los aportes jubilatorios antes de iniciar el trámite de la jubilación puede evitar demoras y reclamos posteriores. A través de la plataforma Mi ANSES , cualquier trabajador puede consultar su Historia Laboral y verificar si todos los períodos trabajados aparecen correctamente registrados . En caso de detectar años faltantes o aportes que no figuran en el sistema, existen mecanismos para solicitar su reconocimiento y presentar la documentación correspondiente.

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Los aportes registrados constituyen la base para acceder a una jubilación dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por eso, verificar que toda la historia laboral esté completa es uno de los pasos más importantes, antes de iniciar cualquier trámite previsional.

La recomendación de ANSES es revisar periódicamente la información previsional, incluso si todavía faltan varios años para jubilarse. Esto permite corregir inconsistencias con anticipación.

La consulta puede realizarse de manera gratuita desde la página oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES.

Para ingresar es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse al menú Trabajo y seleccionar la opción Consultar Historia Laboral . Ahí aparece el detalle de los aportes registrados durante toda la vida laboral. La información incluye:

los empleadores que realizaron aportes

los períodos declarados en relación de dependencia

las remuneraciones registradas

los aportes efectuados como trabajador autónomo

los pagos realizados como monotributista

Además de visualizar la información en pantalla, el sistema permite descargar e imprimir la Historia Laboral. Ese documento tiene validez como constancia y puede utilizarse para iniciar distintos trámites previsionales.

¿Qué es el Reconocimiento de Servicios y cuándo solicitarlo?

El Reconocimiento de Servicios es una resolución emitida por ANSES, mediante la cual el organismo deja constancia oficial de los aportes jubilatorios registrados de un trabajador.

Este trámite puede realizarse en cualquier momento de la vida laboral y no es necesario esperar a cumplir la edad para jubilarse. Su objetivo es dejar asentados los servicios con aportes ya reconocidos, facilitando el futuro trámite jubilatorio.

Una vez evaluada toda la información, ANSES emite la resolución correspondiente y deja registrados oficialmente los años reconocidos.

Aportes como monotributista o autónomo: cómo constatar que figuren en el sistema

La Historia Laboral también incorpora los aportes realizados por trabajadores independientes. Quienes desarrollan actividades como monotributistas o autónomos pueden verificar desde Mi ANSES que todos los períodos abonados aparezcan correctamente registrados, junto con las remuneraciones o categorías correspondientes.

ANSES recomienda controlar frecuentemente la información previsional, incluso cuando los aportes se encuentran al día, ya que detectar una diferencia muchos años después puede hacer más complejo reunir la documentación necesaria para corregirla.

ANSES

Pasos para iniciar un reclamo en ANSES por aportes no declarados

Cuando un trabajador detecta períodos faltantes en su Historia Laboral, puede iniciar un trámite para solicitar su incorporación.

El primer paso consiste en reunir toda la documentación disponible que permita demostrar la existencia de la relación laboral durante esos años. Posteriormente debe solicitar un turno en ANSES para presentar el expediente correspondiente. Ahí el organismo analizará la información aportada y verificará si corresponde incorporar esos servicios al historial previsional.

Entre la documentación que suele solicitarse figuran:

certificaciones de servicios emitidas por los empleadores

recibos de sueldo

telegramas laborales enviados para reclamar aportes

documentación que permita demostrar la prestación efectiva de tareas

Si la empresa donde se trabajó ya no existe, igualmente es posible avanzar con el trámite mediante otras pruebas documentales. ANSES contempla estas situaciones y analiza cada caso de forma individual. Cuando el inconveniente se relaciona con aportes que el empleador debía realizar y no aparecen declarados, el organismo puede requerir documentación adicional antes de resolver el expediente.