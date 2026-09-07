La UTN fue sometida a una auditoría internacional para fortalecer la transparencia de su gestión + Agregar ámbito en









La Facultad nacional fue parte de una inspección propagada por un organismo alemán, en busca de fortalecer la calidad institucional y reafirmar una gestión eficiente y transparente.

La UTN llevó a cabo una nueva auditoría externa dirigida por TÜV Rheinland. UTN

La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llevó a cabo una nueva auditoría externa el pasado 3 y 4 de septiembre, donde se realizaron inspecciones en la gerencia, que luego derivaran en aprobaciones o correcciones en busca de mejoras. Las mismas fueron dirigidas por TÜV Rheinland, organismo internacional especializado en la evaluación y certificación de sistemas de gestión.

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Según la información que brindó la UTN, la auditoría formó parte del proceso para fortalecer la transparencia en la actual gestión, revisar la integridad de los procedimientos y generar evidencia verídica sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la institución. Para llevarlo a cabo, durante los dos días que el organismo alemán estuvo en la sede de Buenos Aires, se reunieron con autoridades, responsables de áreas y equipos de trabajo de la facultad. En concreto, la intención era que puedan conocer en profundidad los procesos que se implementan, evaluar su funcionamiento e identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

La Facultad Regional de Buenos Aires fue la inspeccionada por TÜV Rheinland. UTN La opinión de la gestión ante un análisis externo El secretario administrativo de UTN Buenos Aires, el Licenciado Esteban de Bonis, aseguró que este tipo de encuentros con organizaciones de este calibre permiten que el valor de la institución aumente y beneficie a todos. “La calidad no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de determinados requisitos, sino como una forma de gestionar y de trabajar”, sentenció.

Además, De Bonis explicó que este tipo de auditorías le sirve a toda la gestión como tal, y no solo a un tipo de sector en específico. “Nos permite revisar lo que hacemos, reconocer los avances alcanzados e identificar aquellos aspectos en los que todavía tenemos oportunidades de mejora. Es un proceso que involucra a toda la Facultad y que requiere del compromiso de cada una de las áreas ”, afirmó el secretario.

La nueva gestión de la UTN, presentada para ejercer entre 2025 y 2029. UTN Por otro lado, el Ingeniero Martín Argañaraz, director de Estrategia y Mejora Continua de UTN Buenos Aires, analizó la inspección en detalle y explicó lo importante que es para ellos que se haga un análisis externo, por fuera de la propia dirección: “Estos procesos nos permiten detenernos, mirar nuestra gestión con una perspectiva externa y objetiva, y generar evidencia sobre aquello que hacemos bien y sobre lo que podemos mejorar”.

El balance positivo de la UTN Finalmente, en el comunicado oficial, la institución advirtió que este trabajo se inscribe en el desarrollo para fortalecer los sistemas de gestión, estandarizar procesos y consolidar mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación. Además, resaltan que estas miradas externas e independientes ayudan a avanzar hacia procesos institucionales cada vez más claros, verificables y transparentes. La UTN. En conclusión, el balance para la UTN fue más que positivo en la búsqueda de reafirmar su compromiso con una gestión eficiente y transparente, basada en la evaluación permanente de sus procesos y en la mejora continua como herramientas para fortalecer la calidad institucional.

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