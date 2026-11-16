La autoridad monetaria adquirió u$s33 millones y sostuvo las compras en el comienzo de la semana. Sin embargo, las reservas cayeron u$s133 millones, afectadas parcialmente por el oro, mientras el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue llegó a $1.600.

El BCRA acumuló compras por u$s256 millones en noviembre, pero las reservas volvieron a caer y se mantuvieron por debajo de los u$s50.000 millones.

El Banco Central (BCRA) comenzó la semana con compras de dólares por u$s33 millones y elevó a u$s256 millones el saldo positivo acumulado durante noviembre , en una jornada marcada por una nueva suba del tipo de cambio mayorista. Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder y se mantuvieron por debajo de los u$s50.000 millones, pese a la continuidad de las adquisiciones oficiales.

La intervención se produjo en un mercado de menor actividad, donde se negociaron aproximadamente u$s348 millones en el segmento de contado , frente a los u$s626,8 millones del viernes. En ese contexto, las compras del Central representaron cerca del 9% del volumen total, por encima del 6% registrado en la rueda anterior, cuando había incorporado u$s40 millones.

Con este resultado, el organismo acumuló u$s256 millones en seis ruedas con saldo comprador durante noviembre , después de un comienzo de mes caracterizado por la interrupción de las adquisiciones ante la mayor demanda privada de cobertura. No obstante, el promedio diario de compras se ubicó en u$s32 millones, todavía por debajo de los u$s66 millones de octubre, aunque superior a los u$s22 millones registrados durante septiembre.

Pese a esta recuperación, las reservas internacionales brutas disminuyeron u$s133 millones, hasta u$s49.464 millones , y profundizaron su retroceso respecto del cierre de octubre. Una parte de la caída respondió al comportamiento del oro, cuya cotización retrocedió 0,50% y generó un impacto negativo estimado en u$s20 millones sobre los activos del BCRA.

El movimiento estuvo acompañado por un fortalecimiento internacional del dólar. El índice DXY avanzó 0,13%, mientras que el euro perdió 0,15% y la libra retrocedió 0,20%. En contraste, el yuan se apreció 0,10% y el yen ganó 0,13% frente a la moneda estadounidense.

El dólar alcanzó un nuevo máximo y los financieros ampliaron la presión cambiaria

La continuidad de las compras del BCRA coincidió con una renovada presión sobre el mercado cambiario. El dólar mayorista avanzó $7,50, hasta $1.551, y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal, después de haber registrado durante la semana anterior su primera caída semanal en aproximadamente un mes.

La recuperación del tipo de cambio oficial se produjo en un contexto de menor volumen negociado y mayor demanda de divisas, aunque la autoridad monetaria consiguió mantener un saldo comprador. Por su parte, el dólar blue aumentó 1,59% y llegó a $1.600, ampliando la brecha respecto del mayorista hasta 3,16%.

La presión fue todavía más marcada en el mercado financiero. El contado con liquidación (CCL) avanzó 2,40%, hasta $1.718,17, mientras que el dólar MEP retrocedió 0,10%, a $1.575,08. Esta divergencia amplió el canje entre ambas cotizaciones hasta 9,08%, reflejando una mayor diferencia entre el costo de obtener dólares mediante operaciones bursátiles locales y transferir fondos al exterior.

En paralelo, los futuros registraron una suba promedio de 0,16%, con avances de 0,22% para noviembre y diciembre y de 0,15% para enero de 2027. Las tasas de interés en pesos, por su parte, mostraron movimientos dispares: la TAMAR retrocedió de 24,31% a 24,13% nominal anual, mientras que la BADLAR aumentó de 22,13% a 22,44%.

La evolución de las cotizaciones volvió a poner bajo la atención del mercado la relación entre el tipo de cambio real, el riesgo país y la capacidad del BCRA para sostener las compras. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la estabilidad cambiaria de corto plazo convive con un desacople respecto del riesgo soberano, que encarece el financiamiento y puede limitar futuros ingresos de divisas.

A corto plazo, las liquidaciones pendientes de deuda corporativa, el superávit energético y la cosecha fina prevista para diciembre podrían contribuir a sostener la oferta de dólares. A estos factores se sumaría una mayor demanda estacional de pesos hacia fin de año, que podría moderar las necesidades privadas de cobertura.

Sin embargo, un riesgo país elevado podría reducir nuevas emisiones de deuda y, por lo tanto, las liquidaciones financieras que actualmente abastecen al mercado oficial. A su vez, las necesidades de financiamiento del Tesoro podrían aumentar la utilización de divisas del BCRA para afrontar compromisos externos durante 2027.