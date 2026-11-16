El presidente y CEO de Furlong Fox y titular de FACVE analiza cómo la inteligencia artificial está revolucionando los viajes corporativos y por qué la consultoría y el manejo de datos serán determinantes para el futuro del negocio. Además, advierte sobre las oportunidades que la Argentina está desaprovechando en materia de turismo internacional y plantea la necesidad de una estrategia de promoción más agresiva.

La industria de los viajes corporativos atraviesa una transformación profunda. La irrupción de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y el uso estratégico de los datos están redefiniendo un negocio en el que la emisión de pasajes dejó de ser el principal diferencial. En este nuevo escenario, la capacidad de asesorar a las empresas, optimizar sus presupuestos y anticiparse a sus necesidades se convirtió en el verdadero valor agregado.

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Carlos Taboada conoce de cerca esa evolución. Es presidente y CEO de Furlong Fox , compañía surgida en 2002 de la fusión de dos agencias históricas de la Argentina y que actualmente se ubica entre las tres principales empresas de viajes corporativos del mercado, además de liderar el segmento de capitales nacionales. La firma representa en el país a FCM, una de las principales redes internacionales especializadas en la gestión de viajes empresariales.

En diálogo con Ámbito , el ejecutivo, quien también preside el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje (FACVE), analiza el impacto de las nuevas tecnologías, anticipa cambios profundos en la relación entre las agencias y sus clientes y proyecta el futuro de la actividad. Pero también pone el foco en otra cuestión: el enorme potencial turístico de la Argentina y la necesidad de desarrollar una política sostenida que permita incrementar significativamente la llegada de visitantes internacionales.

C.T.: Nace en 2002 de la fusión de dos de las agencias más prestigiosas de la Argentina, Furlong World Travel Service y Fox Tour. El objetivo era potenciar las sinergias entre dos compañías que compartían una visión similar sobre la industria de los viajes corporativos. Hoy estamos entre las tres principales agencias corporativas del mercado y somos la número uno de capitales nacionales.

P.: ¿Cómo se transformó el negocio desde entonces?

C.T.: El negocio migró de un modelo totalmente transaccional a uno en el que el valor agregado pasó a estar en la consultoría, el big data y la negociación conjunta con los proveedores de servicios, como las compañías aéreas, las cadenas hoteleras y las empresas de alquiler de autos.

P.: En un contexto tan cambiante y competitivo, ¿qué herramientas considera fundamentales para conducir una empresa y sostener su crecimiento?

C.T.: Contar con información y datos confiables en tiempo real se volvió crucial para tomar decisiones. En lo personal, delego mucho en nuestro equipo gerencial y trabajamos conjuntamente para afrontar los desafíos del día a día.

P.: ¿Qué lugar ocupa actualmente la inteligencia artificial en el negocio de los viajes corporativos?

C.T.: Es una pregunta difícil de responder porque avanza a una velocidad tan descomunal que cuesta predecir qué va a pasar en el mediano plazo. En nuestro caso, trabajamos desde hace mucho tiempo en un modelo de mejora continua que tiene un componente de inteligencia artificial altísimo.

Bien utilizada, es una herramienta muy valiosa y de una transversalidad tremenda. Negar esa transversalidad, especialmente en las empresas de servicios, sería una irresponsabilidad. Por eso estamos trabajando muy fuerte en desarrollar procesos basados en inteligencia artificial a lo largo de toda la operación, especialmente en aquellas tareas que se pueden automatizar y en las que la tecnología permite agregar valor.

P.: ¿Cómo se traduce concretamente esa transformación en la operación cotidiana?

C.T.: Un agente de inteligencia artificial puede realizar una reserva aérea más rápido, trabajar las 24 horas y los siete días de la semana y hacerlo a un costo menor. Eso permite desarrollar un modelo de negocios mucho más eficiente para los clientes.

Un proceso que antes requería una cadena de correos electrónicos y podía demorar unos 50 minutos hoy puede ser resuelto por un agente de IA en apenas un minuto y medio. Incluso, la emisión de un pasaje puede llevar solamente 16 segundos, de una manera más eficiente, rápida y segura.

En poco tiempo, nadie va a pagar por hacer una reserva y emitir un pasaje. El cliente va a estar dispuesto a pagar por aquello que realmente le agregue valor, como el asesoramiento y el manejo inteligente de los datos.

P.: Si la emisión de pasajes deja de ser un servicio diferencial, ¿dónde estará el verdadero valor del negocio?

C.T.: En la consultoría, en el manejo de big data y en el trabajo conjunto con los clientes para mejorar sus acuerdos comerciales con las compañías aéreas y las cadenas hoteleras.

También en brindar información que permita optimizar las tarifas mediante una mayor anticipación de las compras. La gran mayoría de los clientes adquiere los vuelos cuando ya está muy cerca la fecha del viaje. Sin embargo, una mejor planificación y la compra anticipada pueden generar ahorros de hasta un 20% en el presupuesto.

P.: ¿En qué sectores encuentran mayores oportunidades para desarrollar este modelo de servicios?

C.T.: Trabajamos mucho con la industria minera, a la que le brindamos un servicio integral, y también estamos especializados en Oil & Gas. Son sectores que manejan grandes volúmenes de traslados y requieren una planificación muy precisa.

Cuanto mayor sea la anticipación en el proceso de compra, más posibilidades tenemos de generar ahorros y conseguir pasajes a mejores tarifas. Ahí es donde nuestro trabajo de asesoramiento adquiere una importancia central.

P.: Más allá del segmento corporativo, ¿cómo evalúa el posicionamiento de la Argentina como destino turístico internacional?

C.T.: La Argentina es un destino favorecido por muchos motivos y tiene una enorme oportunidad de desarrollar el turismo, que es la llamada industria sin chimeneas.

Pero el turismo es como cualquier otro negocio: competís con otros destinos. Cuando un turista inglés decide viajar, por ejemplo, puede elegir entre Brasil y la Argentina. Ahí tenemos una oportunidad enorme.

Está todo inventado. Tenemos que observar y replicar las experiencias exitosas de otros países. Me gustaría que en los próximos años tanto el sector público como el privado desarrollaran una política mucho más agresiva de promoción y crecimiento turístico, con reglas claras, inversiones serias y mayor conectividad.

Este último punto es fundamental. A un turista estadounidense, por ejemplo, es muy difícil explicarle que para viajar de Bariloche a Ushuaia tenga que pasar por Buenos Aires.

P.: ¿Qué debería cambiar para que la Argentina pueda aprovechar mejor ese potencial?

C.T.: Hay muchísimo por hacer. Tenemos que trabajar en reglas de juego claras, previsibilidad y conectividad.

Hoy tenemos una presencia importante en las ferias internacionales, pero muchas veces nos quedamos solamente con eso, cuando en realidad debería ser el comienzo de una estrategia.

Falta el seguimiento posterior. Deberíamos tener una persona en cada embajada estratégica que se dedique durante todo el año a mantener el contacto con los operadores turísticos internacionales, visitarlos, generar vínculos comerciales e insistir para que incorporen a la Argentina en sus tarifarios como un destino atractivo.

La promoción no puede limitarse a participar en una feria. Tiene que ser un trabajo permanente.

P.: ¿Qué países considera que deberían servir como referencia para desarrollar una estrategia de promoción más efectiva?

C.T.: La marca país de Colombia es un modelo para seguir. Colombia viene trabajando muy fuerte y desarrolló una estrategia turística sumamente atractiva. Lo mismo ocurre con Brasil y México.

Además, hoy tenemos una oportunidad muy importante a nivel mundial. Por distintos acontecimientos y conflictos internacionales, la Argentina debería posicionarse como un destino especialmente atractivo.

Lo que históricamente podía verse como una desventaja, que era nuestra lejanía geográfica, hoy deberíamos convertirlo en una oportunidad. Estamos lejos de muchos de esos conflictos y eso puede transformarse en un atributo positivo para atraer turistas.

P.: ¿Hasta dónde podría crecer la Argentina en cantidad de visitantes internacionales?

C.T.: La Argentina recibe alrededor de siete millones de turistas por año, una cifra equivalente a aproximadamente el 15% de su población.

En comparación, España recibió en 2025 casi 96,8 millones de turistas, prácticamente el doble de su población.

No pretendemos alcanzar esos niveles en términos proporcionales, pero sí podríamos proponernos duplicar la cifra histórica de turistas que venimos recibiendo. Creo que tenemos condiciones para hacerlo y una oportunidad que deberíamos aprovechar.

P.: Finalmente, ¿cómo imagina el futuro de la industria de los viajes frente al avance de la inteligencia artificial?

C.T.: Hoy se habla mucho de que, con el avance de la inteligencia artificial, hay rubros y actividades que van a desaparecer. Pero lo cierto es que el negocio de los viajes y el entretenimiento va a seguir creciendo, especialmente si las personas comienzan a disponer de más tiempo libre.

Hay un dato aspiracional que me parece muy interesante: cuando se les pregunta a las personas qué es lo que más las gratifica, el 80% responde automáticamente que viajar.

Eso demuestra que, más allá de todos los cambios tecnológicos, el deseo de conocer lugares, vivir experiencias y viajar va a seguir presente. Y ahí es donde está, claramente, la gran oportunidad de nuestra industria.