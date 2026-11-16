En Mendoza, los intendentes se quedaron con toda la conducción partidaria y dejaron afuera al kirchnerismo. En Tucumán, el jaldismo estiró los mandatos para no exponerse a una pelea interna antes de las elecciones de mayo. Y En Jujuy, la Justicia Federal volvió a poner en carrera a Rubén Rivarola y la interna intervenida tendrá dos listas.

El diputado nacional Emir Félix presidirá por dos años más la conducción del PJ de Mendoza, pero esta vez sin miembros de La Cámpora.

A menos de un año de que el calendario electoral de 2027 empiece a correr, el peronismo de las provincias se reordena como puede. En Mendoza, la conducción deja afuera al sector que representa a la expresidenta Cristina Kirchner ; en Tucumán, una prórroga pospuso la discusión interna para después de las elecciones provinciales; mientras que en Jujuy, un fallo judicial reabrió una competencia que parecía cerrada.

El peronismo mendocino ya tiene nueva conducción y no hizo falta ir a las urnas porque la lista “Encuentro Peronista por Mendoza”, encabezada por el diputado nacional Emir Félix, quedó oficializada sin rivales y será proclamada en los próximos días. El mandato es de dos años y empieza el 18 de diciembre.

El armado tiene el sello de los intendentes porque está sostenido en Omar Félix (San Rafael) , Matías Stevanato (Maipú) y Celso Jaque (Malargüe). La primera vicepresidencia quedó para la diputada provincial Verónica Valverde y la segunda para Matías Montes , del círculo de Stevanato. También hay dirigentes cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof , como el diputado nacional Martín Aveiro y la intendenta de Santa Rosa, Florencia Destéfanis , además de representantes de la CGT y la CTA.

Lo que llamó la atención es que ningún dirigente de La Cámpora integra la mesa de conducción ni el consejo. Se trata de un brusco cambio respecto de hace dos años, cuando Félix asumió la presidencia con el sector de Anabel Fernández Sagasti adentro, con una de las vicepresidencias. Por consultas de Ámbito con fuentes mendocinas, se deslizó que el camporismo pidió más lugares de los que estaban dispuestos a darle y que no hubo forma de acordar. Del otro lado, los dirigentes que responden a la senadora nacional se quejan de una conducción cerrada y sostienen que nada cambió en lo que venían cuestionando.

La relación venía mal desde antes, pues en febrero, en las elecciones municipales, un grupo de dirigentes kirchneristas compitió por fuera del PJ . En mayo, el Tribunal de Disciplina del partido sancionó a diez de ellos y los inhabilitó por tres años para ser candidatos del justicialismo y para ocupar cargos partidarios. El dato de fondo es que el PJ no gobierna Mendoza desde 2015 y el año que viene tendrá que renovar bancas en la Legislatura con un peronismo partido en dos. El primer termómetro llegará pronto, ya que el 29 de noviembre hay interna en Guaymallén, la única que queda pendiente.

Tucumán: más tiempo para evitar desgaste

En Tucumán, el Consejo del PJ se reunió en la sede partidaria y aprobó prorrogar hasta agosto de 2027 los mandatos de las autoridades partidarias que vencían en abril. Así se evita convocar a internas antes de los comicios locales. En los últimos meses se había hablado de adelantar la compulsa a diciembre o enero, pero la idea quedó descartada por la aceleración de los tiempos, cuando se decidió que la compulsa electoral se desdoble de la Nación y sean en mayo. El argumento puertas adentro es que una interna en plena previa electoral iba a desgastar al oficialismo justo cuando más necesita mostrarse unido.

La decisión todavía tiene que pasar por el congreso partidario que sesionará el 4 de diciembre próximo. El acta incluye otros dos puntos que dejan ver hacia dónde va el oficialismo, pues el primero fue autorizar al congreso a designar un representante que negocie con otras fuerzas para armar el frente que llevará la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. El segundo fue habilitar, de manera excepcional, candidaturas de quienes no estén afiliados al PJ, aunque en el oficialismo dicen que hoy no tienen ningún nombre en esa situación, de acuerdo con consultas de este medio.

Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, actuales gobernador y vice, la fórmula que el PJ tucumana repetirá en mayo de 2027.

El presidente formal del PJ tucumano continúa siendo el exgobernador Juan Manzur, pero está de licencia, y el mandatario Osvaldo Jaldo ejerce la conducción como vicepresidente, aunque no fue al encuentro donde se adoptaron las decisiones. El tesorero Hugo Cabral coordinó la reunión, junto al legislador provincial Roque Álvarez, el concejal Fernando Juri y Armando Cortalezzi. También estuvo el ministro del Interior Darío Monteros.

La prórroga no se entiende sin el escenario 360 de la interna que tiene como protagonistas al gobernador y al senador nacional. Manzur avisó que quiere volver a competir en la provincia y que no piensa hacerlo adentro de un partido que, según él, maneja el aparato oficial. Jaldo le respondió que quien quiera ser candidato tiene que pasar por la interna o asumir que se va del peronismo. Con los mandatos estirados hasta después de mayo, el jaldismo se asegura llegar a la elección con el control del sello y un manzurismo con bajo poder de fuego.

Jujuy: Rivarola vuelve a la cancha

En Jujuy, en donde el PJ está intervenido desde hace años, la novedad se produjo de la mano de la Justicia. El Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez con competencia electoral Esteban Hansen, oficializó la Lista N° 2 “Celeste y Blanca” para la interna partidaria. Así, cumplió lo que había ordenado la Cámara Nacional Electoral en su sentencia del 29 de octubre. El juez también instruyó a la Junta Electoral, a través del interventor, para que ajuste el cronograma y fijó el 20 de diciembre como plazo máximo para proclamar a las nuevas autoridades.

Con este fallo, la interna vuelve a tener dos listas. En agosto, la Junta Electoral partidaria había rechazado la nómina de Rubén Rivarola por considerar que sus errores de presentación no se podían corregir. Eso dejó como única lista habilitada a “Generación Valiente”, que lleva al abogado Carlos De Aparici y responde a la senadora nacional Carolina Moisés, a quien en el peronismo norteño ubican cerca del gobernador salteño Gustavo Sáenz. El rivarolismo apeló y ahora consiguió volver a competir.

Alguna vez socios, los espacios de Rubén Rivarola y Carolina Moisés deberían enfrentarse en las urnas en las próximas semanas.

La fortaleza de la Celeste y Blanca es que suma a casi todo el resto del peronismo jujeño. Para la presidencia del Consejo Provincial el candidato es Rubén Rivarola, diputado provincial y expresidente del partido. Lo siguen María Lidia Uriondo, el exgobernador Eduardo Fellner en el tercer lugar y Guillermo Snopek en el séptimo. Como congresales nacionales van Ernesto Cristian Rivarola, Fabiana Segovia y Snopek. Guillermo Jenefes encabeza los congresales provinciales por la Capital, y en Palpalá, el distrito que gobierna el hijo de Rivarola, a la nómina departamental la encabeza Rubén Eduardo Rivarola. A eso se suman sectores del kirchnerismo, gremios e intendentes del interior, que en muchos casos se enfrentaron durante años y hoy acordaron.

La pelea también tiene una lectura regional porque hace dos semanas en su visita a Jujuy, Kicillof estuvo en un acto en Palpalá de la mano del espacio de Rivarola, mientras Moisés quedó asociada al proyecto del gobernador Sáenz de armar un polo de peronistas del norte con peso propio en el Congreso. Con el plazo del 20 de diciembre por delante, el PJ jujeño tiene apenas unas semanas para resolver una interna que lleva años postergándose. Si no lo logra, llegaría dividido a las elecciones provinciales que serían en mayo.