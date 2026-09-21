Boom de deuda corporativa: las emisiones de ON tocaron un máximo en 12 meses y las tasas en dólares cayeron al 5,1%

En agosto se concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables, la mayor cantidad del último año, aunque el monto total cayó 25% frente a julio. Las empresas emitieron casi u$s1.000 millones en ON bajo Régimen General en dólares, mientras que el costo de financiamiento en esa moneda marcó un nuevo mínimo.

Las emisiones de ONs en dólares crecieron, y mejoraron las tasas en pesos.

El mercado argentino de deuda corporativa mantuvo un elevado nivel de actividad durante agosto, con 41 emisiones de Obligaciones Negociables (ON), la mayor cantidad registrada en los últimos doce meses . Sin embargo, el incremento en el número de operaciones convivió con una reducción del monto total colocado frente a julio.

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Según el último Informe de Mercado de Capitales de PwC Argentina , elaborado por el equipo de Deals sobre la base de información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las emisiones de ON alcanzaron el equivalente a $1,76 billones durante agosto , un 25% menos en términos nominales que el mes anterior.

La reducción estuvo explicada principalmente por el segmento de deuda denominada en dólares. Si bien aumentó la cantidad de colocaciones, el monto emitido en USD Hard cayó 34% mensual . Al mismo tiempo, las tasas continuaron descendiendo y alcanzaron un nuevo mínimo.

En particular, durante agosto se concretaron 19 ON del Régimen General en dólares por u$s989 millones, con una tasa promedio de 5,1% nominal anual y una duration promedio de 23,4 meses.

Para PwC, el comportamiento del mercado muestra que continúa abierta una “ventana de oportunidad atractiva para las emisiones de deuda corporativa” , especialmente para aquellas denominadas en dólares.

Las tasas en dólares tocaron un nuevo piso

Uno de los principales datos del mes fue precisamente la reducción del costo de financiamiento en moneda estadounidense. La tasa promedio de las ON del Régimen General en USD Hard descendió 30 puntos básicos frente a julio y quedó en 5,1% TNA, el nivel más bajo de los últimos doce meses.

La baja se produjo pese a la elevada oferta de instrumentos registrada durante agosto y en un contexto en el que el riesgo país subió desde 430 hasta 512 puntos básicos.

Entre las principales operaciones del mes se destacó YPF, que colocó u$s171,4 millones adicionales de su ON Clase XLIII a una tasa de 5,5%. Pampa Energía emitió u$s138,4 millones al 5,5%, mientras que Profertil colocó u$s90,4 millones, también con una tasa de 5,5%.

También participaron Banco Galicia, con u$s70,4 millones al 5%; YPF Energía Eléctrica, con u$s50 millones al 5%; y AES Argentina Generación, con u$s50 millones al 6,47%.

La tasa más baja entre las colocaciones relevadas correspondió a emisiones de Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Comafi e ICBC Argentina, que lograron financiarse al 3,5%. En el extremo superior se ubicó una emisión adicional de MSU Green Energy, por u$s130 millones y con una tasa de 9,95%.

La tasa promedio de las ON del Régimen General en USD Hard descendió 30 puntos básicos

En pesos, el financiamiento se encareció

El panorama fue diferente para las empresas que buscaron financiamiento en moneda local. Durante agosto se realizaron siete ON del Régimen General en pesos por $135.411 millones, con una tasa promedio del 29,3% TNA y una duration promedio de diez meses.

La tasa promedio aumentó 52 puntos básicos respecto de julio. PwC vinculó este comportamiento con el incremento de la TAMAR, que promedió 24,3% TNA durante agosto frente al 22,6% de julio, en un contexto de menor liquidez en pesos.

Entre las operaciones en moneda local se destacó Mercado Pago, que realizó dos colocaciones durante agosto: una ON a tasa variable por $53.790,9 millones, con un margen de 4,25% sobre TAMAR, y otra a tasa fija por $33.014,4 millones al 28% TNA.

También emitieron, entre otros, ICBC Argentina, Morixe Hermanos, Banco de Córdoba, CFN y Credicuotas. En total, las siete colocaciones del Régimen General alcanzaron los $135.411,5 millones.

Las PyMEs consiguieron mejores condiciones

El segmento PYME CNV Garantizado fue otro de los protagonistas de agosto. Las emisiones en pesos alcanzaron los $13.808 millones y registraron un margen promedio de -1,2% sobre TAMAR, el más bajo de los últimos doce meses. Al mismo tiempo, la duration promedio llegó a 17,4 meses, el mayor registro del último año.

De acuerdo con PwC, este segmento fue uno de los destacados del mes precisamente por la combinación de spreads negativos y una extensión de los plazos de financiamiento.

Dentro del Régimen PYME CNV también se realizaron cuatro emisiones en dólares por u$s19,4 millones, correspondientes a Alto Real Viñedos, ChamicalSolar I, ChamicalSolar II y DQD. Las tasas se ubicaron entre 7% y 12%.

A su vez, dentro del régimen garantizado hubo una colocación por u$s1 millón y otra por u$s0,2 millones en instrumentos dollar linked.

Los fideicomisos financieros perdieron impulso

A diferencia de las ON, los fideicomisos financieros (FF) mostraron una desaceleración durante agosto. Se realizaron 10 colocaciones en pesos por $222.784 millones, lo que implicó una caída mensual del 29% en la cantidad de operaciones y del 32% en el monto nominal emitido.

La tasa promedio aumentó unos 210 puntos básicos frente a julio hasta ubicarse en 29,5% TNA, como consecuencia tanto del incremento de la TAMAR como de los spreads. La duration promedio, por su parte, bajó de 5,5 a 5 meses.

Entre las operaciones del mes sobresalió el fideicomiso Mercado Crédito LIII, de Mercado Libre, con una emisión total de $115.955,1 millones y un monto de VDFA de $99.605,4 millones. También hubo colocaciones vinculadas con Frávega, Payway, Cencosud, Megatone, CFN y otras compañías.