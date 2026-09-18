BlackRock reveló en qué acciones y bonos invertir tras la suba de tasas de la Fed

Según BlackRock, las ganancias por acción del índice MSCI Emerging Markets podrían crecer más de 34% durante los próximos 12 meses.

Según BlackRock, las ganancias por acción del índice MSCI Emerging Markets podrían crecer más de 34% durante los próximos 12 meses.

La decisión de la Reserva Federal de EEUU de mantener las tasas de interés en niveles elevados volvió a poner el foco de los inversores sobre qué activos pueden ofrecer mejores oportunidades en este escenario. En ese contexto, BlackRock identificó sus principales apuestas en acciones y bonos .

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En el mercado accionario, la principal gestora de activos del mundo mantiene una visión favorable sobre las acciones estadounidenses, respaldada por la fortaleza de las ganancias empresariales.

La inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales motores detrás de esta perspectiva, especialmente por el crecimiento de las inversiones vinculadas con infraestructura tecnológica y semiconductores.

Sin embargo, BlackRock también aumentó su exposición a mercados emergentes , donde encuentra una combinación de crecimiento de beneficios y valuaciones más bajas que en EEUU.

Según las estimaciones, las ganancias por acción del índice MSCI Emerging Markets podrían crecer más de 34% durante los próximos 12 meses, frente a cerca de 20% para el MSCI USA.

Según BlackRock, las ganancias por acción del índice MSCI Emerging Markets podrían crecer más de 34% durante los próximos 12 meses. Depositphotos

Dentro de este universo, Corea del Sur y Taiwán aparecen vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial por su participación en la producción de semiconductores y componentes tecnológicos. Brasil y otros mercados latinoamericanos también pueden beneficiarse de la demanda de materias primas y de la infraestructura necesaria para sostener esta expansión.

"Un crecimiento excepcional de las ganancias, valoraciones atractivas y un contexto táctico más limpio respaldan nuestras sobreponderaciones en Estados Unidos y la IA y un regreso a una sobreponderación en las acciones de mercados emergentes", detallaron desde BlackRock.

Qué bonos hay en la mira

En renta fija, la estrategia se concentra principalmente en los bonos del Tesoro estadounidense de corto y mediano plazo, que ofrecen rendimientos atractivos sin asumir toda la sensibilidad de los títulos de vencimiento más largo frente a las tasas.

BlackRock mantiene una postura más cautelosa sobre la deuda de largo plazo debido a la persistencia de la inflación y al elevado nivel de endeudamiento estadounidense.

También identifica oportunidades en bonos respaldados por hipotecas de agencias estadounidenses y en deuda de mercados emergentes denominada en moneda local.