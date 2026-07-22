El futuro de la Selección tras el Mundial 2026: la agenda que viene, la duda de Scaloni y el recambio de jugadores + Agregar ámbito en









El equipo de Lionel Scaloni ya conoce la agenda de la FIFA, con los ojos puestos en la próxima Copa del Mundo. Además, hay una posible fecha para la Finalissima.

La selección argentina continuará su rumbo luego de la final del Mundial 2026 ante España. @anpic4k

La Selección argentina tratará de reconstruirse después de perder 1 a 0 la final del Mundial 2026 ante España, con Lionel Scaloni en el cargo y con Lionel Messi como figura. Si bien el capitán todavía no dio indicios de su futuro, todo indica que participará en la próxima fecha FIFA y se despedirá de la gente en el terreno de juego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el ente, la próxima jornada de selecciones está estipulada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Aún no está confirmado contra quiénes, ni qué días se jugarán los partidos, aunque ya se sabe que no serán las Eliminatorias Sudamericanas, que comenzarán a finales del año que viene.

La Finalissima SI bien aún quedan varias fechas FIFA en las que se pautarán amistosos, se espera que la Conmebol y la UEFA lleguen a un acuerdo para que se dispute la Finalissima entre Argentina y España, que fue suspendida hace unos meses por el conflicto bélico en medio oriente y no fue reprogramada para jugarse antes del inicio de la Copa del Mundo, con la casualidad de que ambos equipos llegaron a la final.

Scaloni y su duda sobre si continuará como técnico de la Selección Uno de los principales interrogantes en el país es si Scaloni continuará en el cargo, debido a que en la conferencia de prensa que brindó luego de la derrota ante España dijo: "Hasta diciembre yo estoy acá, después va a ser complicado y seguramente corte". Sus declaraciones encendieron las alarmas en las oficinas del "Chiqui" Tapia, al ver que el técnico al que tanto habían respaldado quedaba en la cuerda floja.

Las lágrimas de Scaloni en conferencia de prensa. Aún así, todavía no hay nada confirmado y a su llegada a Pujato, su tierra natal, trató de bajarle la espuma a este tema: “Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”, y agregó. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Hasta diciembre estoy. Seguiremos dando batalla”.

Los jugadores que no volverán a vestir la celeste y blanca Queda la duda de si Lionel Messi volverá a jugar con la selección argentina, ya se sabe que Nicolás Otamendi se retiró oficialmente de la Argentina y hay varios jugadores que continúan en duda para seguir bajo el mandato de Scaloni. Uno de ellos es Emiliano Martínez, quien subió un comunicado a sus redes sociales lamentando la final perdida. “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, sentenció el Dibu. Las lágrimas del "Dibu" luego de la final. Además del arquero, hay otros que por una cuestión etaria también están en duda: Gerónimo Rulli tiene 34 años, mientras que Juan Musso, Rodrigo de Paul y Nicolás Tagliafico poseen 33. Haber logrado tantos títulos con la Selección y estar en una etapa de recambio, les abre las puertas a una posible despedida.