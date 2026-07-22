Italia confirmó contactos con Pep Guardiola para dirigir a la selección Azzurra + Agregar ámbito en









El presidente de la Federación Italiana de Fútbol reconoció que existe un diálogo abierto con el exentrenador del Manchester City para intentar convencerlo de hacerse con las riendas del combinado italiano, que atraviesa la peor crisis deportiva de su historia.

La Federación Italiana de Fútbol busca dar un golpe de efecto con la contratación de Pep Guardiola, en medio del peor momento futbolístico que atraviesa la selección en su historia.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago, confirmó este miércoles una noticia que podría sacudir el futbol mundial. El mandamás del deporte rey en Italia aseguró que la federación mantiene un diálogo directo con el exitoso director técnico, Pep Guardiola, con el fin de contratarlo para la selección Azzurra.

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Malago fue consultado por la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a la contratación del nuevo seleccionador de la Azzurra en el caso de que se trate de Guardiola y respondió afirmativamente.

"Sí, y es una excepción por razones evidentes, que no voy a explicar aquí, pero no está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo", afirmó. "No es en absoluto una falta de respeto hacia los otros candidatos, ni mucho menos", se defendió el dirigente del fútbol italiano.

El ofrecimiento a Guardiola surge pocos días después de la oficialización de Maldini como director deportivo de la selección italiana, con Leonardo como asesor, en un intento por renovar la estructura deportiva de la FIGC.

Guardiola, español de 55 años, dejó de ser el técnico de Manchester City en julio, luego de convertirse en el máximo ídolo del equipo celeste de Manchester, y en el segundo extranjero más exitoso de toda la historia de Inglaterra, solo detrás del inmenso Alex Fergusson.

El terrible momento que vive la Selección de Italia La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, no logró clasificar a los tres últimos Mundiales (2018, 2022, 2026). Sumado a este horrible promedio, en 2010 y 2014, no logró pasar la fase de grupos, marcando sin ninguna duda el peor momento de la historia futbolista de la nación, que se encuentra entre las que más campeonatos del mundo obtuvieron junto a Brasil y Alemania.