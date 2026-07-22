Con el Mundial terminado, la protesta social vuelve a la calle: CGT se pliega a la marcha de jubilados + Agregar ámbito en









El sindicalismo y los movimientos sociales retoman las movilizaciones contra el Gobierno. La primera protesta será este miércoles, desde las 15.

La CGT se suma este miércoles a la movilización de jubilados.

La tregua que impuso el Mundial 2026 quedó atrás y la protesta social vuelve a ocupar el centro de la escena política. La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados marcharán este miércoles al Congreso, en una movilización que marcará el reinicio de la agenda de calle contra el Gobierno de Javier Milei y abrirá una nueva etapa de medidas de fuerza.

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La concentración está prevista para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso Nacional. La convocatoria tendrá como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional.

La movilización será también una señal de unidad entre las principales centrales sindicales y los movimientos sociales, que buscarán recuperar protagonismo después de varias semanas en las que la agenda pública estuvo concentrada en la Selección argentina y el Mundial de fútbol. La protesta de este miércoles es presentada por sus organizadores como el comienzo de una nueva etapa del plan de lucha que habían definido antes del receso mundialista.

Del Mundial a las calles: la protesta social vuelve a desafiar al Gobierno. El sindicalismo vuelve a movilizarse y pone fin a la tregua del Mundial El regreso a las calles se produce, además, en un momento en el que el Gobierno busca avanzar con una agenda de reformas y recomponer su iniciativa política de cara a la segunda mitad del año. En ese escenario, la movilización sindical y social vuelve a poner en primer plano el conflicto por el ajuste y el impacto de las políticas oficiales sobre los ingresos.

Desde la CGT anticiparon que la protesta de este miércoles no será un hecho aislado. El cronograma contempla nuevas acciones durante las próximas semanas, entre ellas una movilización prevista para el 7 de agosto hacia San Cayetano. La central obrera, junto con las CTA y la UTEP, tampoco descarta profundizar el plan de lucha y avanzar hacia un nuevo paro general si no encuentra respuestas a sus reclamos.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, endureció en las últimas horas la posición de la central y sostuvo que el movimiento obrero no acompañará ninguna ley que impulse el Ejecutivo. "Se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad", afirmó, al cuestionar el rumbo de la gestión libertaria. La central obrera busca así retomar la iniciativa después de un período en el que la conflictividad social quedó relegada por la agenda deportiva. La movilización frente al Congreso reunirá a sectores que ya venían participando de las protestas de los jubilados y ampliará la convocatoria con la incorporación del sindicalismo y las organizaciones sociales. El Gobierno enfrentará, de este modo, un escenario diferente al de las últimas semanas. Con el Mundial ya terminado, la disputa política vuelve a trasladarse a las calles y el sindicalismo comienza a activar un calendario de protestas que podría crecer en intensidad durante el segundo semestre.

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