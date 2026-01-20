Salí a desayunar los fines de semana y disfrutá de los reintegros de Buepp + Seguir en









La propuesta apunta a facilitar los pagos cotidianos y ofrecer oportunidades de ahorro exclusivas para usuarios de esta billetera virtual.

Aprovecha los reintegros de esta billetera virtual y disfruta de un rico desayuno.

Recortar pequeños gastos se volvió una consigna obligatoria para muchas personas, especialmente en un contexto en el que los precios presentan variaciones mes a mes. En ese escenario, las billeteras virtuales, como Buepp, ganan protagonismo al ofrecer descuentos y reintegros que ayudan a sostener consumos que antes eran habituales, como los desayunos fuera de casa, hoy mucho menos frecuentes.

Con este tipo de beneficios, los sábados y domingos aparecen como una oportunidad clave para aprovechar promociones, que permiten disfrutar de un café, una medialuna o un desayuno completo sin que el bolsillo lo sienta tanto. Las ofertas especiales de fin de semana se convierten así en una alternativa para mantener la rutina y los encuentros sin resignar ahorro.

Buepp celular 30% de ahorro en desayunos los sábados y domingos La promoción ofrece un 30% de ahorro en desayunos los sábados y domingos en comercios del rubro gastronómico, para consumos realizados entre las 7 y las 12 del mediodía. El beneficio aplica exclusivamente a pagos efectuados con la billetera virtual Buepp y permite aprovechar desayunos fuera de casa, con un reintegro pensado para aliviar el gasto del fin de semana.

El descuento cuenta con un tope de reintegro de $5.000 mensuales por cliente y es válido para las compras realizadas desde el 1 de diciembre de 2025, hasta el 30 de junio de 2026. De esta manera, la promoción se presenta como una alternativa sostenida en el tiempo para quienes buscan mantener esta rutina, sin descuidar el presupuesto.

