Tiroteo en Villa Crespo: así fue el momento de los disparos del policía borracho

El cabo Cristian Antonio Brítez vació el cargador de su arma a plena luz del día e hirió a un vecino. Tras declarar ante la policía, afirmó: "Había salido con amigos".

Cristian Antonio Brítez, efectivo de la Policía Federal, en estado de ebriedad disparó 14 tiros hasta vaciar el cargador de su arma en la vía pública en el barrio porteño de Villa Crespo, a plena luz del día, e hirió a un vecino, que debió ser trasladado a un hospital de la zona. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana, mientras que por la tarde se conoció un video del momento.

El tiroteo fue informado a las 6 de la mañana, luego de que una llamada al 911 alertara por ruidos de disparos en la esquina de Fitz Roy y Muñecas. El cabo quedó detenido una vez que llegó la Federal y la víctima del arma, herida su pierna izquierda, fue derivada al hospital Durand y de allí a declarar.

tiroteo villa crespo Las primeras informaciones arrojan que, al grito de "soy un soldado", el efectivo policial realizó unos 14 disparos e hirió al empleado de una empresa de alimentos ubicada en la cuadra del hecho. A la par de la Federal, intervino la Policía Científica y personal del SAME.

Según su primera declaración ante la policía, Brítez afirmó: "Había salido con amigos". Sin embargo, se desconoce cuál era su estado de salud al momento del ataque y cuál fue el móvil que lo llevó a disparar.

La víctima que recibió el disparo de parte de Brítez se encuentra fuera de peligro ya que el proyectil llegó a salir de su cuerpo. Testigos del ataque indicaron que el agresor se encontraba alterado y se investiga si estaba solo bajo efectos de alcohol o de estupefacientes.

Brítez es un un cabo en actividad que pertenece a la fuerza Federal que estaba asignado a tareas de seguridad en el tren Belgrano Sur. Cuando los policías llegaron al lugar del episodio, luego de ser alertados por los vecinos de la zona, hallaron a un hombre que había descendido de su vehículo y que disparaba con un arma, hiriendo en una pierna a un transeúnte, por lo que fue reducido y detenido. En el lugar se secuestró una pistola Pietro Beretta de 9 milímetros perteneciente al efectivo y las 14 vainas servidas y una prueba de dermotest al imputado, que además circulaba en un vehículo sin patente.