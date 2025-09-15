SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de septiembre 2025 - 16:56

El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y recortó la brecha con el oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $85 desde las elecciones en PBA.

El dólar blue subió $85 desde las elecciones en PBA.

Depositphotos

El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y alcanzó su valor nominal más alto desde julio de 2024. Si bien se mantuvo como la cotización más barata del mercado, recortó su brecha con el oficial.

El informal subió $30 este lunes, a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el spread con el tipo de cambio mayorista se achicó desde el -1,9% al -0,8%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

Valor del MEP hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias