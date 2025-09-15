El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y alcanzó su valor nominal más alto desde julio de 2024. Si bien se mantuvo como la cotización más barata del mercado, recortó su brecha con el oficial.
El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y recortó la brecha con el oficial
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El informal subió $30 este lunes, a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el spread con el tipo de cambio mayorista se achicó desde el -1,9% al -0,8%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.
Valor del MEP hoy, lunes 15 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 15 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.
