El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y recortó la brecha con el oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $85 desde las elecciones en PBA.

El dólar blue registró su mayor suba en dos semanas y alcanzó su valor nominal más alto desde julio de 2024. Si bien se mantuvo como la cotización más barata del mercado, recortó su brecha con el oficial.

El informal subió $30 este lunes, a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el spread con el tipo de cambio mayorista se achicó desde el -1,9% al -0,8%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotiza a $1.489,46 , por lo cual la brecha es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.