Comienza la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: días y horarios de los partidos + Agregar ámbito en









La jornada arranca con cuatro partidos este martes entre Banfield-Sarmiento, San Lorenzo-GELP, Rosario Central-Racing, y Argentinos Juniors-Estudiantes (RC).

Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento en Junín por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. @aaajoficial

En el fútbol argentino no hay descanso y tras un solo día sin partidos, comienza la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en una jornada con cuatro encuentros distribuidos en dos franjas horarias y con tres pospuestos por copas internacionales.

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Banfield recibirá a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, y San Lorenzo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ambos a las 19. La noche la cerrarán Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors con Estudiantes de Río Cuarto en Paternal a las 21.15.

Bocas Juniors, Lanús y Tigre jugarán la vuelta de los dieciseisavos de la Copa Sudamericana esta semana por lo que sus partidos de la Liga Profesional fueron reprogramados para la segunda semana de agosto.

El miércoles River visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19.15 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Millonario viene de perder de local 1-0 frente a Barracas Central y el Lobo viene de caer ante Racing 2-1 de visitante.

Independiente recibirá a Newell’s el jueves 21.15 en el Estadio Libertadores de América, luego de conseguir una victoria 2-0 ante Estudiantes en la primera fecha. Ambos equipos se enfrentaron en un partido amistoso a principios de julio, durante el receso por el Mundial 2026, que terminó en victoria para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Rodrigo Rey le atajó un penal a Guido Carrillo clave para que Independiente le gane 2-0 a Estudiantes de La Plata. @caindependiente Los partidos de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 Martes 28 de julio 19.00 - Banfield vs. Sarmiento (Zona B)

(Zona B) 19.00 - San Lorenzo vs. Gimnasia (M) (Zona A)

(Zona A) 21.15 - Rosario Central vs. Racing (Zona B)

(Zona B) 21.15 - Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) (Zona B) Miércoles 29 de julio 14.30 - Barracas Central vs. Aldosivi (Zona B)

(Zona B) 17.00 - Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Zona A)

(Zona A) 19.15 - Gimnasia (LP) vs. River (Zona B)

(Zona B) 21.30 - Instituto vs. Platense (Zona A) Jueves 30 de julio 19.00 - Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona B)

(Zona B) 19.00 - Talleres vs. Vélez (Zona A)

(Zona A) 21.15 - Independiente vs. Newell's (Zona A)

(Zona A) 21.15 - Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal) Miércoles 5 de agosto 19.00 - Boca vs. Estudiantes (LP) (Zona A)

(Zona A) 21.15 - Tigre vs. Belgrano (Zona B) Jueves 6 de agosto 19.00 - Unión vs. Lanús (Zona A)

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