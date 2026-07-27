En el fútbol argentino no hay descanso y tras un solo día sin partidos, comienza la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en una jornada con cuatro encuentros distribuidos en dos franjas horarias y con tres pospuestos por copas internacionales.
Comienza la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: días y horarios de los partidos
La jornada arranca con cuatro partidos este martes entre Banfield-Sarmiento, San Lorenzo-GELP, Rosario Central-Racing, y Argentinos Juniors-Estudiantes (RC).
-
Arruabarrena fue autocrítico tras la goleada que sufrió Boca ante Riestra: "Soy el culpable"
-
Barracas le ganó a River y frustró la ceremonia por el debut de Nicolás Otamendi
Banfield recibirá a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, y San Lorenzo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ambos a las 19. La noche la cerrarán Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors con Estudiantes de Río Cuarto en Paternal a las 21.15.
Bocas Juniors, Lanús y Tigre jugarán la vuelta de los dieciseisavos de la Copa Sudamericana esta semana por lo que sus partidos de la Liga Profesional fueron reprogramados para la segunda semana de agosto.
El miércoles River visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19.15 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Millonario viene de perder de local 1-0 frente a Barracas Central y el Lobo viene de caer ante Racing 2-1 de visitante.
Independiente recibirá a Newell’s el jueves 21.15 en el Estadio Libertadores de América, luego de conseguir una victoria 2-0 ante Estudiantes en la primera fecha. Ambos equipos se enfrentaron en un partido amistoso a principios de julio, durante el receso por el Mundial 2026, que terminó en victoria para los dirigidos por Gustavo Quinteros.
Los partidos de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Martes 28 de julio
- 19.00 - Banfield vs. Sarmiento (Zona B)
- 19.00 - San Lorenzo vs. Gimnasia (M) (Zona A)
- 21.15 - Rosario Central vs. Racing (Zona B)
- 21.15 - Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) (Zona B)
Miércoles 29 de julio
- 14.30 - Barracas Central vs. Aldosivi (Zona B)
- 17.00 - Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 - Gimnasia (LP) vs. River (Zona B)
- 21.30 - Instituto vs. Platense (Zona A)
Jueves 30 de julio
- 19.00 - Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona B)
- 19.00 - Talleres vs. Vélez (Zona A)
- 21.15 - Independiente vs. Newell's (Zona A)
- 21.15 - Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal)
Miércoles 5 de agosto
- 19.00 - Boca vs. Estudiantes (LP) (Zona A)
- 21.15 - Tigre vs. Belgrano (Zona B)
Jueves 6 de agosto
- 19.00 - Unión vs. Lanús (Zona A)