Los jugadores de River habrían pedido la reincorporación de Germán Pezzella al plantel + Agregar ámbito en









El central campeón del mundo fue uno de los apartados por la dirigencia del Millonario que se entrena en el predio de Cantilo y aún no tiene una oferta concreta para salir del club.

Germán Pezzella ganó cinco títulos con River: el Campeonato de Primera Nacional 2011/12, la Copa Campeonato, la Copa Sudamericana en 2014, la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores en 2015. @germanpezzella

En medio de una reorganización del plantel y luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi y la derrota de local frente a Barracas en el Monumental, los futbolistas de River pidieron la reincorporación al plantel de Germán Pezzella. El jugador es uno de los 11 apartados por la dirigencia de Stefano Di Carlo.

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Pezzella regresó al club de Núñez en agosto de 2024 y a pesar de no haber demostrado un gran nivel, la decisión de la dirigencia de que el central entrene en el predio de Cantilo extrañó a los hinchas. El campeón del mundo con la Selección argentina en 2022 surgió de las inferiores del club y anotó goles importantes en su primer ciclo como el del Superclásico contra Boca en 2014 o el de la final de la Sudamericana frente a Atlético Nacional el mismo año.

River había ejecutado hace dos años la cláusula de rescisión del contrato por 4,5 millones de euros para que Pezzella salga del Betis y regrese al Millonario. Aunque difícilmente el club recupere la inversión, entienden que la decisión es principalmente deportiva y económica.

La dirigencia considera que el salario del defensor quedó desfasado sobre el rol que cumplía en el plantel, pese a ser uno de los referentes en el vestuario, e intentaron renegociarlo. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y las partes se distanciaron encaminando una salida.

Maximiliano Salas, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Santiago Lencina, Paulo Díaz, Ian Subiabre y Giuliano Galoppo, algunos de los jugadores de River apartados entrenando en el predio de Cantilo. @maxisalas11 A pesar de la llegada de Nicolás Otamendi, el plantel quedó diezmado de referentes tras las salidas de Franco Armani, Juan Fernando Quintero, y ahora la posible despedida del bahiense. El ex Benfica, que compartió varios años en la Selección argentina con Pezzella, sería uno de los que pidieron la reincorporación al equipo del defensor.

En su regreso al Millonario, Pezzella disputó 39 partidos oficiales, marcó un gol y acumuló 2.710 minutos. Era un jugador habitual en la zaga central, pero durante el primer semestre de 2026 perdió terreno en consideración del entrenador. Quiénes son los otros jugadores apartados de River El caso de Pezzella es el que tiene más peso dentro de los jugadores apartados por su trayectoria en el club, su identificación con River y su rol de referente dentro del vestuario, pero no es el único. Al finalizar el primer semestre, 14 jugadores fueron apartados del plantel profesional, según el técnico Eduardo Coudet “fue una decisión del club”. Maximiliano Meza rescindió su contrato y se incorporó a Independiente, mientras que Paulo Díaz se desvinculó del club y firmó con Atlanta United de la MLS. Santiago Lencina tendría acordada su salida al Burgos de la segunda división española. Fabricio Bustos buscará seguir su carrera en el exterior. El jugador por el que River rompió relaciones con Racing hace un año, Maximiliano Salas, no seguirá en el club y el Millonario busca venderlo. A la lista de jugadores apartados se suman: Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Alex Woiski, Kendry Páez, Matías Viña, Ian Subiabre y Andrés Herrera, este último ya fue transferido a Columbus Crew.