El canciller de Brasil se reunió con el embajador argentino tras las acusaciones de Javier Milei contra Lula da silva

Mauro Vieira mantuvo un encuentro con Guillermo Raimondi luego de los cuestionamientos del mandatario argentino contra su par brasileño, durante un acto político del bolsonarismo en San Pablo.

Brasil citó al embajador argentino por los dichos de Milei contra Lula y Alexandre de Moraes.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira , se reunió este lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi , para transmitirle el repudio del gobierno brasileño a las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes . Además, le solicitó explicaciones formales por los dichos del mandatario argentino.

La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño en medio del malestar generado por las declaraciones de Milei, quien el sábado cuestionó a su par brasileño, afirmó que Brasil atraviesa un escenario marcado por el “riesgo Lula” y expresó su respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante un acto político realizado en la ciudad de San Pablo, Milei llamó a los brasileños a elegir “pensando en las generaciones venideras” y sostuvo: “Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas” .

Además, el Presidente convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y manifestó su apoyo al dirigente del Partido Liberal de cara a las próximas elecciones presidenciales de Brasil.

La reunión entre Vieira y Raimondi representa una nueva escalada en la tensión diplomática entre Argentina y Brasil , luego de que el gobierno de Lula decidiera reclamar explicaciones por las críticas del mandatario argentino hacia las principales autoridades brasileñas.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil escaló por las declaraciones de Milei contra Lula. Mariano Fuchila

Presentaron un proyecto de repudio en Diputados por los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva

Este lunes se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de repudio por las expresiones que el mandatario argentino realizó durante su visita a Brasil. La iniciativa fue presentada por Jorge Taiana, quien difundió el proyecto a través de sus redes sociales y cuestionó los dichos de Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

"Los dichos de Milei nos avergüenzan como argentinos", expresó Taiana al anunciar la presentación del proyecto, en el que calificó como "gravísimas" las declaraciones del Presidente durante su visita al país vecino.

En ese sentido, sostuvo que las expresiones de Milei "dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina", al considerar que implican una "manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado", en presunta violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Además, el exministro de Defensa rechazó la participación de funcionarios de la Cancillería argentina en un acto de carácter político-partidario en el exterior, al sostener que ello representa un apartamiento de sus obligaciones constitucionales.

Por último, advirtió que "la afrenta y los agravios al gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas naciones".