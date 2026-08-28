Luego del polémico posteo en redes sociales, Kendry Páez rescindió con River

El mediocampista ecuatoriano subió una historia en Instagram que parecía una chicana ante la eliminación del Millonario por Copa Sudamericana, sacó un comunicado al respecto y en las últimas horas le comunicaron que tiene que volver a Inglaterra.

Kendy Páez se irá de River de forma inmediata por pedido expreso del Chelsea y, durante este viernes, rescindirá su contrato que tenía vigencia hasta mediados del año que viene. Después de la eliminación del Millonario por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe subió una historia con un fondo negro y un emoji, motivo que provocó el enojo de los hinchas.

Ante esta situación, el internacional con Ecuador posteó en sus redes sociales un comunicado ofreciendo las disculpas pertinentes: "He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta ”, comenzó.

Por último, aseguró que no es algo que él haría y menos en una situación como el que está pasando la institución de Núñez: " Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo ", concluyó.

Páez fue sometido al famoso "container" de los jugadores de River una vez terminó su participación con Ecuador en el Mundial 2026. A estas alturas, todavía seguía formando parte de los jugadores apartados en el predio Cantilo, no encontraba nuevo equipo y el Chelsea decidió que lo mejor era que vuelva a Inglaterra para hacerlo por su cuenta, según informó Germán Balcarce en Dsports Radio.

Finalmente, Kendry tuvo un paso sin pena ni gloria por el Millonario, y el acuerdo al que llegó el club por él, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, no salió como lo esperaban. Desde su llegada en enero de este año consiguió jugar 14 partidos, hizo un gol y repartió una asistencia .

El otro jugador que generó polémica entre los hinchas

Si bien Kendry Páez tan solo publicó un emoji, Matías Galarza Fonda fue más allá y se acercó a una chicana. Luego de la eliminación por penales, el volante subió una imagen de él pateando desde los 12 pasos contra Alemania en la tanda por los 16avos del Mundial 2026, imagen que muchos interpretaron como una indirecta por los cuatro tiros errados contra Independiente de Santa Fe.

Además, Galarza también forma parte de los jugadores apartados en el predio Cantilo, aunque su situación está cerca de resolverse.

Galarza Fonda, una de las figuras de Paraguay en el Mundial 2026. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Luego del clásico entre Cerro Porteño y Olimpia, el presidente de este último, Rodrigo Nogués, dijo: "Vimos el partido juntos, él sabe que tiene las puertas abiertas de la Olimpia cuando quiera y bueno, si esta semana pasa algo con respecto a su futuro, sabremos si es que concreta o no algo. Depende de lo que él pueda concretar o no concretar, nosotros vamos a tener las puertas abiertas para él", aseguró.

Hasta el momento la transferencia no se pudo concretar porque el paraguayo firmó planillas para River y Atlanta United, donde estuvo cedido durante la primera mitad de año, y según las normas de la FIFA un futbolista no puede jugar en tres clubes durante la misma temporada. Aún así, el Decano espera justificar ante el ente que no jugó minutos con el Millonario y así poder cerrar el acuerdo.