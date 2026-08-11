Especialistas locales e internacionales debatieron las políticas de reducción de daño frente al tabaquismo

En el encuentro “El Poder de la Innovación: Cómo Argentina cambió de rumbo y qué significa para la región”, se analizó el reciente cambio regulatorio argentino sobre vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina. Cuál es su posible impacto en el resto de América latina.

El encuentro realizado en Buenos Aires reunió a especialistas de varios países, médicos y representantes del Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó el pasado 4 de mayo la Resolución 549/2026 , que puso fin a la prohibición de la importación y comercialización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en todo el país. La norma atendió así a un debate generalizado, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo, respecto de las políticas de reducción de daños asociados al consumo de tabaco.

El cambio normativo llegó en un momento en que el 5% de la población adulta del país vapea exclusivamente, según un relevamiento privado.

En este marco, se llevó a cabo este martes en Buenos Aires, el encuentro denominado “El Poder de la Innovación: Cómo Argentina cambió de rumbo y qué significa para la región” , destinado -entre otras cosas- a analizar el reciente cambio regulatorio argentino sobre vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, y su posible impacto en el resto de América latina.

Especialistas de salud de distintos países, médicos y funcionarios analizaron las políticas de reducción de daños para combatir el tabaquismo, al participar en un seminario organizado por la organización internacional Somos Innovación en un hotel de Puerto Madero.

La norma sancionada en Argentina puso fin a 15 años de prohibición total (vigente desde 2011) y creó el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), con control de calidad, trazabilidad y límites de nicotina.

El punto de vista del Gobierno

En la apertura expuso el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Saúl Flores, quien dijo que las nuevas regulaciones sobre el tema “deben apoyarse en el conocimiento científico disponible que permita reconocer las diferencias entre los diferentes productos y establecer controles acordes con el nivel de riesgo que representan”.

“Durante muchos años, nuestro país sostuvo un esquema regulatorio adecuado para una realidad muy diferente a la actual. Sin embargo, en la última década aparecieron nuevas tecnologías y generó una importante cantidad de evidencia científica internacional, y numerosos países desarrollaron marcos regulatorios específicos para estos productos. Frente a ese escenario, el desafío, obviamente, no era permanecer inmóviles, sino construir una regulación moderna que fortaleciera la capacidad del estado para ejercer su función rectora”, añadió.

Sobre la resolución aprobada, el funcionario subrayó que “uno de los aspectos más innovadores de la Resolución 549-26 es la incorporación de este enfoque regulatorio basado en el riesgo, un concepto muy utilizado por las principales agencias del mundo”.

“La evidencia científica acumulada en los últimos años demuestra que no todos los productos con nicotina presentan el mismo perfil de exposición a sustancias tóxicas, aunque ninguno está exento de riesgos, lo que marca que la mejor decisión para el cuidado de la salud continúa siendo no iniciar el consumo o abandonar completamente el tabaquismo”, agregó.

Flores sostuvo que “en la actualidad existe suficiente evidencia para afirmar que existen diferencias relevantes entre los productos combustibles y aquellos que no generan combustión” y dijo que en este contexto “el concepto de reducción del daño constituye una estrategia complementaria de la política de control del tabaquismo”.

“Incorporar este enfoque a la regulación no implica promover el consumo de productos con nicotina, sino proveer al Estado de las mejores herramientas para regular, controlar su calidad y limitar su acceso a los sectores jóvenes”, añadió.

Cuando prohibir no es la solución

Por su parte, Federico Fernández, líder de Somos Innovación y uno de los organizadores del encuentro, explicó que “los productos innovadores de nicotina en Argentina estaban o prohibidos o en un limbo legal, y eso se está cambiando por un marco de regulación inteligente y abierto para lo que es el vapeo, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina”.

Somos Innovación es una red de personas, instituciones y ONG’s de todo el mundo que promueve la adopción de tecnologías innovadoras, y la promoción de soluciones transformadoras para los problemas más urgentes del mundo.

Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Saúl Flores, y Federico Fernández, CEO de Somos Innovación.

“Acá había una ficción donde se creía que las cosas estaban prohibidas, pero estaban más presentes que nunca, y eso nosotros lo vemos como muy importante, y decir la verdad es el primer paso para empezar a curarse”, aseguró respecto a que la regulación permite la comercialización de productos que antes se vendían de manera ilegal y sin controles.

Destacó que “la resolución del Ministerio, entre otras cosas, afirma que las bolsas de nicotina no provocan daños a terceros, y esto es muy importante. Porque lo vemos abriendo el camino a la diferenciación de riesgos, que está en la base de la legislación de productos innovadores de nicotina”.

El especialista dijo que es necesario tratar esta nueva categoría de productos “como cosas que son infinitamente más seguras que el cigarrillo. Quienes compraban productos en el mercado negro y estaban a las buenas de quienes se los vendían, van a tener una normativa que les va a garantizar la trazabilidad y la seguridad de lo que compren”.

Dijo que “el mejor ejemplo es la adopción de la innovación para derrotar al tabaquismo en Suecia, donde le dieron un lugar a la innovación. En Suecia el consumo de nicotina es casi igual al del promedio europeo, está alrededor de 20 por 100, pero la gente no prende cigarrillos, no prende fuego cigarrillos para consumo de nicotina, y las enfermedades vinculadas al tabaquismo se derrumbaron y no fueron reemplazadas por nuevas enfermedades”.

Qué dicen los expertos en salud

Durante el primer panel de la jornada, dominado por un grupo de médicos clínicos y neumonólogos, los participantes resaltaron que “lo ideal es no fumar. Ahora para quien sí quiera fumar lo que nosotros decimos es que existen toda una línea de productos que son menos dañinos, porque lo que hace más daño es la combustión que se produce con el tabaco tradicional”.

"La abolición del riesgo es una aspiración de la salud pública que estuvo centrada, en gran medida, en la negación, algo que la salud pública no puede sostener. Hoy en día hay muchas personas que, en realidad, no van a dejar de fumar. La salud pública tiene la obligación de atender a esas personas y ofrecer alternativas que reduzcan los riesgos", planteó Diego Verrastro, médico cirujano (UBA) y ex-portavoz de la Red Latinoamericana de Reducción de Daño Asociado al Tabaquismo (RELDAT).

La neumonologa Mariana Rivera (UBA) se ubicó sobre el eje clínico del debate: la diferencia no está en la nicotina, sino en el humo. "En el uso del cigarrillo hay dos sustancias: una es la nicotina y otra es el humo. En el caso de los vapeadores, ese humo estaría restringido y estaríamos en presencia de vapor. El problema más grande, en el caso del fumador, es la presencia del humo. Eso es lo que nos trajo, a lo largo de la historia, un montón de daños al ser humano", explicó.

También remarcó que la evidencia internacional muestra una exposición "mucho menor" a sustancias tóxicas en el vapeo frente al cigarrillo convencional. Rivera planteó, de todos modos, un pendiente: "Nos falta conocer nuestra propia evidencia. No es lo mismo la población de los países europeos que la nuestra”.

Por su parte, la toxicóloga y farmacóloga brasileña Ingrid Dragan Taricano, fundadora de UNITOX, apuntó contra la asociación automática entre nicotina y cáncer. Citó su uso médico en tratamientos para el Parkinson y la colitis ulcerosa, y fue categórica: "La nicotina es un componente y no es la nicotina la que causa el cáncer. No está provocando cáncer ni está involucrada en eso".

En tanto, Marco Antonio Lozano, médico, ex presidente de la Cámara de Diputados de Chile y hoy Doctor en Políticas de Salud (Johns Hopkins), comentó los alcances de la ley 21.642 de su país, que reguló la venta de cigarrillos electrónicos: sin publicidad, sin venta a menores y con límites de concentración de nicotina.

A diferencia de la resolución argentina, la norma chilena pasó por tres años y medio de trámite parlamentario y fue aprobada por unanimidad.

La mirada de los consumidores y la perspectiva internacional

En el panel final, llamado “Sociedad Civil y Voz del consumidor, una perspectiva internacional”, representantes de asociaciones de consumidores de varios países aseguraron que la decisión de consumir esta línea de nuevos productos de tabaco es “una decisión adulta” y pidieron a las autoridades tener una oferta amplia de productos dentro de estas categorías de productos de tabacos menos dañinas.

Suecia fue una referencia constante de la jornada. La sueca Carissa Düring, de Considerate Pouchers, compartió el panel de sociedad civil con el brasileño Miguel Okumura (THR Brasil), el mexicano Fernando Briseño, la también brasileña Suely Castro (fundadora de Quit Like Sweden) y el colombiano Francisco Ordoñez (ARDT Iberoamérica).

Además de Suecia, también se mencionaron como otros países que combinaron regulación con caída sostenida del tabaquismo a Reino Unido, Japón, República Checa y Grecia.

Por otro lado, se mencionó que en Estados Unidos, un ensayo clínico publicado en agosto de 2025 por la Biblioteca Nacional de Medicina concluyó que "los pouches de nicotina oral tienen el potencial de aplicación para una estrategia de reducción del daño asociado al tabaco".

El estudio también demostró que las bolsas de nicotina "brindan al consumidor la cantidad necesaria para satisfacer su consumo de fumador de nicotina".