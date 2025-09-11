El dólar blue subió $25 este jueves 11 de septiembre, hasta los $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue superó los $1.400 por primera vez en más de un año
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre
Mercados: el dólar oficial sube por cuarta rueda al hilo, mientras que los ADRs y los bonos operan a la baja
El informal superó los $1.400 por primera vez desde julio de 2024. Aun así, se mantuvo como la cotización más barata del mercado y la brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 11 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $8,50, hasta los $1.432.
Valor del MEP hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,79, por lo cual la brecha es de 0,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.
