El dólar blue superó los $1.400 por primera vez en más de un año

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $25 este jueves 11 de septiembre.

El dólar blue subió $25 este jueves 11 de septiembre, hasta los $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El informal superó los $1.400 por primera vez desde julio de 2024 . Aun así, se mantuvo como la cotización más barata del mercado y la brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $8,50, hasta los $1.432 .

El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotiza a $1.444,79 , por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.