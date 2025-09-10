Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.365 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $7 hasta los a $1.423,50.

Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar MEP cae a $1.426,09 y la brecha contra el mayorista es de 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.435,32, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,48, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.875, según Binance.