SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de septiembre 2025 - 16:48

Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy.

Cotización del dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.365 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $7 hasta los a $1.423,50.

Informate más

Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar MEP cae a $1.426,09 y la brecha contra el mayorista es de 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.435,32, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.875, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias