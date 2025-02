El dólar blue registró su segundo avance semanal al hilo y se dirige a cerrar febrero en alza

Se espera que la Justicia investigue como presunta estafa el escándalo con la cripto $LIBRA, frente a lo que Milei se defendió en declaraciones televisivas el lunes. "No tengo nada que ocultar ni esconder (...) Yo no lo promocioné, no recomendé, (solo) lo difundí" la iniciativa de la criptomoneda para financiar proyectos de inversión. "Yo obré de buena fe (...) me comí un cachetazo (por querer ayudar)" y ahora "será la Justicia la que deba decidir", dijo el mandatario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el escándalo con la cripto $LIBRA al enfatizar que no hubo "dolo, ni delito, ni corrupción", y descartó que afecte las negociaciones con el FMI, que indicó que "están bien encaminadas". En su cuenta de X agregó que "cuando los sólidos 'fundamentals' económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad".

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 21 de febrero

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.060,75 es decir, $1 arriba del cierre del jueves.

A cuánto se ofreció el dólar MEP hoy, viernes 21 de febrero

El dólar MEP o Bolsa operó en los $1.205,88.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 21 de febrero

El dólar Contado con Liquidación (CCL) sube a $1.216,61.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 21 de febrero

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó en $1.404,33.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 21 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.218,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 21 de febrero

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera a u$s95.468, según Binance.