Sostienen que la desclasificación de archivos sobre Ovnis busca correr el foco del Caso Epstein

El presidente estadounidense ordenó desclasificar información vinculada a vida extraterrestre tras declaraciones de Barack Obama que se viralizaron en redes. Dirigentes demócratas y hasta legisladores republicanos lo acusan de intentar desviar la atención del escándalo por los archivos de Jeffrey Epstein.

Donald Trump anunció en Truth Social la apertura de archivos sobre Ovnis y vida extraterrestre, en medio de cuestionamientos que lo vinculan con una maniobra para desviar el foco del Caso Epstein.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes desclasificar información sobre vida extraterrestre. La controvertida medida se dio luego de que el expresidente Barak Obama fuera consultado por un periodista, por la existencia de seres cósmicos. Obama contestó que " son reales " pero que no los ha visto y " no están cautivos en el Área 51 ". Tan solo las primeras dos palabras del exmandatario provocaron una r evolución en redes sociales a la que Trump se subió, con tal de que no se hable del Caso Epstein, según activistas demócratas.

" Lo que hay en los archivos de Epstein es tan grave que Trump decidió publicar en cambio los de los extraterrestres ", escribió en redes sociales la militante demócrata Melanie D'Arrigo. Otra repercusión de redes es la de Evan Kilgore " Trump realmente piensa que dejaremos de hablar de los archivos Epstein. Ya no puedo más… MAGA (el movimiento republicano-trumpista) es un chiste "

En el ámbito del Congreso, Thomas Massie, republicano impulsor de desclasificar el Caso Epstein junto con el demócrata Ro Khanna, acusó al mandatario estadounidense de querer explotar el revuelo que generaron las declaraciones de Obama, para desviar la atención sobre el caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein.

" Quiere usar el arma definitiva de distracción masiva, pero los archivos Epstein no desaparecerán… ni siquiera por los extraterrestres ", expresó en su cuenta de X.

Por su parte, en una de sus habituales contradicciones, Trump criticó al expresidente entre 2009 y 2017 por afirmar que existe vida fuera de la Tierra para después, terminar ordenando subordinar los archivos sobre Ovnis.

En el pasado, Trump había expresado escepticismo sobre los extraterrestres. "No sé si existen o no, pero podríamos resolver el problema desclasificando", había dicho. Ahora asegura que serán difundidas.

Según explicó el presidente en su cuenta de Truth Social, el pedido responde a un "gran interés demostrado" por el tema, por lo que se le encomendará la medida" al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes". El republicano también sostuvo que el proceso se extiende a toda información conectada con este "gran, complejo y extremadamente e importante tópico".

El Área 51, la misteriosa instalación militar que vuelve a la boca de todos por un viejo mito

El debate sobre su existencia y la transparencia gubernamental respecto de fenómenos aéreos no identificados es un tema recurrente en la política estadounidense. La base militar conocida como Área 51, ubicada en Nevada, concentra numerosas teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

Sin embargo, archivos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.

El interés oficial por estos fenómenos aumentó en los últimos años a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa estadounidense. Un informe publicado en 2024 concluyó que desde finales de la Segunda Guerra Mundial no encontraron evidencia de tecnología extraterrestre. El documento sostuvo que la mayoría de los avistamientos correspondieron a fenómenos naturales o a artefactos convencionales mal interpretados.