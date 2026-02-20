El Gobierno ajustó las jubilaciones para marzo: cómo quedan la mínima y la máxima + Seguir en









La actualización fue oficializada por la ANSES en el Boletín Oficial y responde a la variación del IPC de enero informada por el INDEC.

Con este aumento, el haber mínimo del sistema previsional se ubicará en $369.600, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en los haberes jubilatorios que regirá desde marzo, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero. La decisión quedó formalizada en la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida se encuadra en el esquema de movilidad previsional vigente, que establece ajustes mensuales en función del índice de inflación difundido por el INDEC. Con este aumento, el haber mínimo del sistema previsional se ubicará en $369.600, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063.

Desde el 1° de marzo también se actualizarán las bases imponibles del sistema: la mínima quedará en $124.481 y la máxima en $4.045.590, según lo dispuesto por el organismo previsional.

En cuanto a las prestaciones que componen el ingreso de los jubilados, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $169.075. A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes requeridos- se fijó en $295.680.

Para febrero de 2026, la jubilación mínima es de $369.600, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000. En tanto, la jubilación máxima alcanza los $2.487.063, mientras que la PBU se ubica en $169.075 y la PUAM en $295.680.

Los beneficiarios que perciben prestaciones a través de la ANSES pueden consultar fecha y lugar de cobro mediante el calendario mensual de pagos disponible en el sitio oficial del organismo. Para ello, deben ingresar a la web, acceder con número de beneficio o CUIL y completar la consulta para verificar los datos correspondientes. En paralelo, quienes deseen iniciar el trámite jubilatorio deben ingresar a la plataforma “Mi ANSES” con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí es necesario corroborar que los aportes estén correctamente registrados, a través de la sección “Trabajo” y la opción “Consultar Historia Laboral”. En caso de detectar períodos no incorporados, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite esos servicios, como certificaciones laborales, recibos de sueldo, constancias de afiliación o una declaración jurada, además de completar el formulario 6.18. Una vez validada la información, el procedimiento concluye con la solicitud de un turno presencial en una oficina de la ANSES, instancia en la que se debe presentar el DNI vigente para finalizar la gestión.