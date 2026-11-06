El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 6 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global subió tras un sólido informe de empleo de Estados Unidos
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El dólar volvió a subir y afianza su apreciación mensual
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 6 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.678,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.578,78 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.647,31.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.734, según Binance.
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