En medio del juicio político para destituirlo, Santiago Peña justificó su ausencia e insistió con su renuncia + Agregar ámbito en









En un mensaje ambiguo en el que eludió responsabilizarse por el desfalco al sistema previsional y los cargos en su contra, Peña aseguró que busca "evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay".

Peña dejará su banca y asumiría Pedro Alliana.

La crisis financiera y política en Paraguay, inesperada y vertiginosa, provocó la salida de Santiago Peña de la presidencia. El mandatario intentó renunciar a su cargo, pero el Congreso invalidó su medida y decidió avanzar con un proceso de juicio político que aprobó su salida de Peña por voto unánime de ambas Cámaras. Lo reemplazará Pedro Alliana, el actual vicepresidente.

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Anticipándose a lo que parece ser una inminente destitución, Peña publicó en sus redes sociales: "Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal".

"Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay".

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal.



Hoy nos toca unirnos como… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026 Quién es Pedro Alliana, la figura que asume la presidencia de Paraguay Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay y uno de los principales dirigentes del Partido Colorado, será el sucesor de Santiago Peña al frente del Poder Ejecutivo, en medio de la crisis política y financiera vinculada con el caso Ueno Bank. El dirigente mantiene una extensa trayectoria dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y cuenta con el respaldo del expresidente Horacio Cartes, una de las figuras de mayor influencia en el oficialismo paraguayo.

Obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma San Sebastián. Su recorrido político comenzó en el ámbito local, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar para el período 2006-2010. Posteriormente, fue elegido gobernador del departamento de Ñeembucú y consiguió una banca como diputado nacional en representación de esa región.

Su crecimiento dentro del Partido Colorado lo llevó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, uno de los cargos más importantes del Poder Legislativo paraguayo. También llegó a conducir la Asociación Nacional Republicana, organización política que constituye la estructura partidaria del coloradismo. Alliana quedaría al frente del Gobierno hasta el 15 de agosto de 2028, fecha prevista para la finalización del mandato presidencial iniciado en 2023, cuando el mandatario saliente fue elegido.