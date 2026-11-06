La pobreza alcanzó el 45,4% con ponderadores actualizados y afectó a 21,1 millones de argentinos Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









Con esta medición, habría 6 millones de pobres más que con la medición del INDEC y el indicador se ubicaría por encima del que dejó Mauricio Macri en la Argentina al cierre de su gestión.

La medición alternativa de Equilibra arroja 6 millones de pobres más que lo que muestran los números de INDEC. Reuters

La pobreza volvió a una curva ascendente en 2026 y se ubicó en el 32,3% en el primer semestre de este año, según los datos oficiales del INDEC. Aunque si se toman los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) de 2017/2018 y si se tiene en cuenta la subdeclaración de ingresos, el indicador ascendería al 45,4%, según la medición de Equilibra. Con esta medición, habrían 6 millones más de pobres frente a la medición oficial. A su vez, el indicador se ubicaría por encima de la que dejó Mauricio Macri en la Argentina el último año de su gestión.

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Extrapolado al total de la población, la pobreza afectaría a 21.095.876 argentinos, mientras que la medición de INDEC muestra que son 15.008.740 las personas en condiciones precarias. "Construimos una línea de pobreza alternativa donde utilizamos la canasta básica total y la inflación con los ponderadores de la ENGHo 2017/2018. Naturalmente los servicios pesan más y los alimentos tienen una ponderación menos exigente", explicó Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, en diálogo con Ámbito.

Con esta medición, la canasta básica es un 47% más alta en términos monetarios. En el segundo trimestre, en vez de ser $475.000 pasaría a ser de $700.000.

De todos modos, Carrera señaló que "la pobreza está más vinculada al tema de la subdeclaración de ingresos". "Observamos una caída muy fuerte de todos los ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 2023, en relación a lo que vemos en los registros administrativos de ARCA, de ANSES, de los salarios públicos. Y después, una recuperación muy fuerte de todas después. De esta manera, encontramos que se subdeclaró mucho en 2023 y la brecha entre los registros administrativos de la EPH se amplió mucho. La gente decía que cobraba menos de lo que efectivamente cobraba y hoy eso se revirtió, con lo cual la comparabilidad histórica pierde la interpretación", añadió el especialista.

Además, si se toma la comparación con el gobierno de Mauricio Macri se observa que la pobreza está 5,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al primer semestre de 2019. Aunque si se compara con el semestre de abril a septiembre, previo a la transición del gobierno de Alberto Fernández está 3,2 p.p. por encima. "Tiene cierto sentido con lo que uno ve también con el resto de indicadores socioeconómicos vinculados al ingreso y el poder de compra", expresó el economista.

"La mejora en la captación de ingresos que hubo en 2025 dejó de ocurrir ya en 2026 y sumado a una aceleración de la canasta básica total, que está avanzando por encima de la inflación por los precios internacionales y los alimentos, generó un freno en la baja de la pobreza. Tanto nuestra medición como la de INDEC subió en torno a cuatro o cinco puntos desde el piso", analizó Carrera. La suba de la pobreza se enmarca en un contexto donde la recuperación del poder adquisitivo perdió impulso y el crecimiento del empleo se apoyó en los informales. El incremento de la pobreza registrado en el último semestre resulta consistente con un mercado laboral que, si bien genera más empleo, lo hace con una composición más precaria y con una capacidad cada vez menor para cubrir las necesidades básicas. Qué se espera para la pobreza hacia adelante Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, el nowcast estima una tasa de pobreza de 32,6% para el semestre de abril a septiembre 2026, siempre con un intervalo del 95% de confianza. Cabe destacar que el nowcast de la entidad toma las ponderaciones de INDEC. Frente al mismo semestre de 2025, la suba sería de 3,2 puntos porcentuales. Por su parte, Gonzalo Carrera sumó que, si bien no hay muchos datos sobre ingresos formales, la inflación tuvo una leve desaceleración en el segundo semestre, pero también hay que ver cómo dan las canastas. "Creo que con los datos que tenemos hasta hoy esperaríamos una pobreza estable o incluso levemente superior. Hay que ver cuánto logra moverse la captación; los ingresos podrían recuperar un poco pero hay que ver si le ganan a las canastas", precisó.