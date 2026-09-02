El dólar blue cerró este miércoles 2 de septiembre a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una caída de $5, acumuló un retroceso de $15 en las últimas dos ruedas y completó ocho jornadas consecutivas sin subas. Mientras tanto, el tipo de cambio oficial mayorista retrocedió $2 y terminó en $1.511, sosteniendo así una dinámica de “serrucho” que desde hace una semana arroja una alternancia entre avances y retrocesos. De esta manera, la brecha cambiaria perforó el 2% y cayó a 1,9%, su nivel más bajo en dos meses, profundizando la convergencia entre ambas cotizaciones.
El dólar blue sumó ocho ruedas sin subas y la brecha con el oficial bajó a mínimos de dos meses
El paralelo volvió a retroceder y cerró en $1.540 para la venta, mientras el mayorista bajó a $1.511. La distancia entre ambas cotizaciones se redujo al 1,9%, en un mercado que mantiene expectativas contenidas para septiembre.
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El movimiento se produjo en el inicio de un septiembre que tiene a un mercado atento a la menor demanda estacional de pesos, la baja de las tasas y una eventual mayor dolarización de las carteras. La mejora de la liquidez llevó a la TAMAR por debajo del 25% nominal anual, lo que puede reducir gradualmente el atractivo del carry trade y favorecer la demanda de activos vinculados al dólar.
Sin embargo, por ahora las expectativas se mantienen contenidas: los contratos de futuros ubican al mayorista cerca de $1.534,50 para fines de septiembre y a $1.615 para diciembre, mientras el Gobierno conserva herramientas para moderar episodios de volatilidad mediante intervenciones en futuros e instrumentos dólar linked.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 2 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.511 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 2 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.586,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 2 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.534,3 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 2 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 2 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.588,19, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 2 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.495, según Binance.
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