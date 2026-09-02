La industria cayó 12% frente a 2023 y se perdieron cerca de 275 mil empleos privados

La utilización de la capacidad instalada retrocedió nueve puntos porcentuales, mientras que la construcción se contrajo 13,4%. Solo cinco provincias registraron una mejora del empleo formal.

La Fundación Encuentro cuestionó la política económica del Gobierno y alertó por la caída de la industria y el empleo.

En el marco del Día de la Industria Nacional , la Fundación Encuentro difundió un informe en el que advirtió que la producción manufacturera cayó 12% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023. El relevamiento también señaló que desde diciembre de ese año se perdieron cerca de 275 mil empleos privados registrados .

De acuerdo con el estudio, la industria operó con una utilización de la capacidad instalada del 57,6% durante los primeros seis meses de 2026. El nivel representa una disminución de nueve puntos porcentuales frente al 66,6% registrado en igual período de 2023 y una caída relativa del 13,5%.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero reflejó un deterioro generalizado: 13 de los 14 bloques relevados presentaron contracciones . Los mayores retrocesos correspondieron a productos textiles, con una baja del 34%; maquinaria y equipo, con 33,4%; y otros equipos e instrumentos, con 30%.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados pasó de 6.382.700 a 6.108.100 , lo que implicó la pérdida de 274.600 empleos y una contracción del 4,3%.

La caída alcanzó a la mayoría de las jurisdicciones del país. Únicamente Tucumán, Neuquén, La Rioja, San Juan y Río Negro mostraron un crecimiento del empleo privado durante el período analizado.

En términos relativos, las mayores bajas se produjeron en Santa Cruz (-18,7%), Tierra del Fuego (-17,4%) y Chubut (-14,6%). Por su parte, la provincia de Buenos Aires concentró el retroceso más pronunciado en valores absolutos, con cerca de 101.000 puestos menos.

La Fundación Encuentro advirtió por el deterioro de la actividad y del empleo industrial. Depositphotos

Fuerte retroceso de la construcción y el consumo

La construcción también registró una marcada contracción. El nivel de actividad del sector, medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), cayó 13,4%, mientras que los despachos de cemento disminuyeron 24,2%.

Este escenario repercutió directamente sobre la producción de minerales no metálicos, que acumuló una baja del 25,7%. A su vez, el comercio mayorista y minorista retrocedió 5,6% y las ventas minoristas relevadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cayeron 11,9%.

Por qué el crecimiento de algunos sectores no revirtió el deterioro

El trabajo también analizó el crecimiento nominal registrado en actividades como el agro, la energía y la intermediación financiera, además del incremento de los impuestos netos de subsidios. Sin embargo, la Fundación Encuentro sostuvo que esos avances no alcanzaron para compensar la caída de la industria, la construcción, el comercio y el empleo.

En los casos del agro y la energía, la mejora estuvo vinculada, en buena medida, con bases de comparación particularmente bajas: la sequía histórica que afectó la producción durante 2023 y el desarrollo específico de Vaca Muerta.

Respecto de la intermediación financiera, el informe relacionó su expansión con la diferencia entre las tasas activas, que llegaron hasta el 120%, y las tasas pasivas, cercanas al 22%. Finalmente, atribuyó el incremento de la recaudación neta de subsidios a la suba de los impuestos sobre los combustibles y a la eliminación de subsidios aplicados a las tarifas.