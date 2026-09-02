El Índice de Estabilidad Financiera subió por primera vez en un mes y medio: cuáles fueron los tres factores clave

El indicador que elabora la consultora Analytica repuntó 4,5% y borró toda la caída acumulada que había sufrido el mercado en agosto. En el año registra un alza del 12%.

El Índice de Estabilidad Financiera (ISEF) , que elabora la consultora Analytica , cortó una racha de cinco caídas consecutivas la semana pasada. La mejora fue extendida a varios componentes del referencial, que logró así borrar todo el retroceso que había anotado el mercado en agosto.

El ISEF trepó 4,5% entre el 24 y el 28 de agosto, y alcanzó el nivel más alto desde la última semana de julio . Asimismo, en lo que va de 2026 acumula un alza del 12%.

"El giro fue generalizado: cuatro de los siete componentes sumaron y tres restaron . La estabilidad cambiaria siguió siendo el sostén principal , aunque esta vez no estuvo sola: la descompresión de las tasas de corto plazo y el rebote de las acciones aportaron en la misma dirección ", señaló Analytica en un informe difundido este miércoles.

La cotización del dólar oficial había comenzado caliente en la primera jornada de la semana en cuestión, afianzándose por encima de los $1.500, aunque luego la volatilidad se redujo. Si bien se verificó un alza semanal del 1%, y la brecha con el techo de la banda bajó del 24,7% al 24%, en la consultora siguen viendo que la situación en el mercado de cambios es "holgada".

La intervención oficial se mantuvo activa, aunque el interés abierto en futuros , que había crecido en las cuatro ruedas de la semana previa, se estabilizó . " Algo similar ocurrió en el segmento dólar linked , donde el volumen promedio operado se mantuvo en niveles elevados en el contexto del fixing de la D31G6 el miércoles, pero en las últimas ruedas de la semana desaceleró", acotó el informe.

La baja de tasas y el repunte del S&P Merval también sumaron, pero la mejora no se extendió al riesgo país

Analytica advirtió, al igual que buena parte del mercado, un cambio en la postura del BCRA al permitir que el tipo de cambio finalmente supere los $1.500 e inyectar más pesos para descomprimir las tasas de interés. "La aceleración de las compras de reservas en las últimas ruedas fue en la misma línea y aportó liquidez adicional. El resultado fue un stock de repo por encima de los $2 billones durante toda la semana, en máximos desde fines de julio. Una holgura que no se veía en las semanas previas y que fue, en definitiva, la que permitió descomprimir las tasas de corto plazo. La licitación del jueves, con un rollover del 96% y la liberación de $0,5 billones que se liquidaron el lunes, confirma esta orientación", detalló.

En concreto, la tasa de la caución a un día promedió 21,4% TNA, cuatro puntos y medio por debajo del 25,9% previo y muy lejos del 39% que había tocado el martes 18 de agosto.

Otro elemento importante de la mejora en el ISEF fue la ganancia del 1,5% que exhibió el S&P Merval en dólares. La bolsa porteña le ganó semanalmente al ETF de mercados emergentes excluyendo China, que avanzó 0,4% en la semana.

Del lado negativo se ubicó el riesgo país, que cerró la semana en los 514 puntos básicos, siete unidades por encima respecto del viernes 21. En el mismo sentido, la compra de dólares por parte del BCRA en el mercado de cambios volvió a ubicarse por debajo de la métrica prudencial de acumulación de reservas de Analytica, aunque cabe aclarar que la brecha se recortó a u$s30 millones y cortó una tendencia de ampliación en este spread.