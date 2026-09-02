De cuánto es la fortuna de Nicolás Tagliafico

El futbolista construyó una carrera millonaria entre Argentina y Europa, a la vez que participa en proyectos comerciales fuera de las canchas.

El futbolista argentino también incursionó en otros proyectos, como la indumentaria y el entretenimiento.

Nicolás Tagliafico pasó de las inferiores de Banfield a volverse una estrella del fútbol europeo en pocos años. Ajax y Olympique de Lyon lo ayudaron a dar el salto económico más importante de su trayectoria, que también incluye títulos con Independiente y la Selección argentina .

Pero sus ingresos no vienen solo de su desempeño como futbolista, ya que cuenta con proyectos personales y comerciales junto a su pareja, Carolina Calvagni. Estos emprendimientos, sumados a sus contratos deportivos, son la razón por la que hoy en día acumula millones por mes .

Tagliafico nació en Rafael Calzada en 1992 y dio sus primeros pasos en el club de su barrio antes de incorporarse a las inferiores de Banfield . Debutó profesionalmente en 2011 y, después del descenso del Taladro, tuvo su primera experiencia europea gracias a un préstamo al Real Murcia durante la temporada 2012-2013.

El futbolista fue campeón del mundo en 2022 y ganador de la Copa América en 2021 y 2024.

Después volvió a Argentina y fue parte del equipo de Banfield que consiguió el ascenso. Su rendimiento llamó la atención de Independiente , que lo incorporó en febrero de 2015 con un contrato por cuatro temporadas. La inversión del conjunto de Avellaneda por su ficha rondó los u$s1,8 millones , Tagliafico terminó convertido en capitán y levantó la Copa Sudamericana 2017.

Pero su verdadero potencial económico se empezó a notar en 2018, cuando el Ajax pagó €4 millones por su transferencia. En Países Bajos arrancó con un salario estimado de €1,3 millones anuales y mejoró sus condiciones después de consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo. En julio de 2022 fue transferido al Olympique de Lyon por €4,2 millones . Su primer contrato con el conjunto francés contemplaba un salario base de €2,4 millones por temporada.

En 2025 renovó hasta junio de 2027, las estimaciones actuales dicen que su remuneración es de €2,64 millones brutos por año, unos €220.000 mensuales, aunque hay cálculos que dicen que llega a la suma de €3,6 millones anuales al sumar bonificaciones y objetivos.

Tagliafico, el aclamado número 3 de la Scaloneta, está consolidado en la élite europea. Gentileza - Ig: @tagliafico3

De cuánto es su patrimonio neto estimado en la actualidad

El patrimonio de Nicolás Tagliafico se construyó principalmente a partir de los contratos que firmó durante su extensa carrera profesional, especialmente desde su llegada al fútbol europeo. Aunque no existe una cifra oficial que detalle cuánto dinero tiene en total, sus ingresos actuales muestran el nivel de fortuna que acumula.

Según estimaciones, el defensor del Olympique de Lyon percibe $5.728 millones por año, lo que equivale a unos $477,3 millones mensuales, $110,1 millones por semana y $22 millones diarios. A estos montos se suman los salarios cobrados durante sus etapas en Ajax y Lyon, además de premios deportivos, bonificaciones y contratos obtenidos a lo largo de más de diez años en Primera División y Europa.

Tagliafico se casó con Carolina Calvagni en 2021, pero la celebración tuvo lugar poco tiempo despues de ganar el Mundial 2022. Gentileza - Ig: @tagliafico3

Los negocios e inversiones de Nicolás Tagliafico fuera del fútbol

Tagliafico también desarrolló proyectos que no tienen relación con el fútbol, de hecho, uno de los principales es el emprendimiento impulsado junto a su pareja, Carolina Calvagni, basado en indumentaria y el bienestar. La propuesta se inspira en el concepto japonés Ikigai, que significa la búsqueda de un propósito personal, y abarca moda, movimiento y bienestar.

El jugador participa en la parte creativa y colaboró en distintas colecciones de la marca, que tiene base en Países Bajos y busca expandirse internacionalmente. El proyecto factura €1 millón. Más allá de esa actividad, Tagliafico hace transmisiones y contenidos para plataformas como Twitch, además de compartir viajes y momentos de su vida en Youtube. También dedica tiempo al dibujo, especialmente ilustraciones de anime y la cultura japonesa, y empezó a capacitarse como entrenador.