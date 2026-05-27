Otra marca internacional desembarca en la Argentina: ¿cuál es y dónde estará su primer local??

Una nueva marca internacional desembarca en Argentina . Se trata de Lucky Brand, marca de denim premium de Estados Unidos que anunció su desembarco oficial en Argentina con una inversión inicial de u$s1.000.000.

La compañía, fundada en Los Ángeles en 1990 y propiedad de Authentic Brands Group, llega al país de la mano del grupo empresarial Oxford, operado por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, quienes serán los socios estratégicos de la marca para su desarrollo en Argentina y en toda la región.

El lanzamiento oficial está previsto para junio con la apertura del e-commerce local, seguido en julio por la inauguración del primer local propio en el shopping DOT . En paralelo, la empresa ya mantiene conversaciones con operadores como Cencosud e IRSA para avanzar con nuevas aperturas de locales.

Para el primer año de operaciones, la compañía proyecta una facturación directa cercana a los $5.000 millones, con un objetivo de ventas de aproximadamente 60.000 unidades entre las distintas categorías de producto. Esa cifra contempla el canal e-commerce, los locales exclusivos y la operación mayorista. Además, proyectan participar en 50 puntos de venta en la primera temporada y en un futuro la apertura de 30 locales exclusivos.

Precios en Argentina versus Estados Unidos

Según informaron desde la marca, en Argentina mantendrán los mismos valores que en Estados Unidos, gracias a un acuerdo alcanzado con la casa matriz. Los jeans estarán entre $140.000 y $160.000, y las remeras entre $50.000 y $60.000.

El desembarco se produce en un contexto de apertura económica y mayor integración con el mercado global. En este sentido, los socios locales reconocen los riesgos inherentes a la volatilidad macroeconómica argentina. Laura Itzkovici, gerenta de Marketing de la operación local, explicó que, si bien el consumo de indumentaria atraviesa un momento desafiante, la compañía tiene "una visión de mediano y largo plazo muy positiva sobre el mercado argentino" y confía en que el consumo se recuperará. En ese sentido, subrayó que la apertura económica "genera una oportunidad muy interesante para marcas internacionales con fuerte identidad y trayectoria".