Roland Garros: Solana Sierra y Thiago Tirante dieron el golpe en una jornada intensa para los argentinos

La delegación argentina tuvo una jornada con triunfos resonantes y derrotas ajustadas en el polvo de ladrillo parisino.

La jornada de este miércoles en Roland Garros dejó dos grandes alegrías para el tenis argentino: Solana Sierra consiguió el triunfo más importante de su carrera ante la italiana Jasmine Paolini , número 13 del mundo, mientras que Thiago Tirante eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam.

Sierra, de 21 años, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 sobre una rival de enorme jerarquía, finalista de Roland Garros 2024 y exnúmero 4 del ranking WTA. La marplatense venía de superar en el debut a Emma Raducanu , campeona del US Open 2021, y volvió a dar un golpe de impacto sobre el polvo de ladrillo parisino.

La argentina fue de menor a mayor: perdió el primer set y llegó a estar abajo en el segundo, pero logró sostenerse en partido, encontró profundidad con sus golpes y aprovechó los momentos de tensión de Paolini para revertir el resultado. Con esta victoria, avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará a la rumana Sorana Cirstea .

En el cuadro masculino, Tirante también firmó una victoria resonante. El platense derrotó a Davidovich Fokina , número 23 del mundo, por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3 . Después de un arranque adverso, el argentino se quedó con un segundo set clave en el tie-break y, desde allí, tomó el control del partido con potencia, confianza y mayor solidez desde el fondo.

El triunfo le permitió meterse entre los 32 mejores del torneo y alcanzar, en el ranking en vivo, la mejor ubicación de su carrera. “ Me gustan los desafíos grandes ”, afirmó Tirante, que atraviesa una gira europea muy positiva sobre polvo de ladrillo.

Navone cayó en una batalla dramática ante Mensik

La jornada también tuvo derrotas para otros argentinos, con Mariano Navone como protagonista del partido más intenso del día. El bonaerense estuvo muy cerca de avanzar, pero cayó ante el checo Jakub Mensik por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11), luego de 4 horas y 40 minutos de juego.

Navone, 38° del ranking ATP, llegó a tener oportunidades concretas para cerrar el encuentro, pero Mensik resistió en los puntos decisivos y terminó imponiéndose en un tie-break final cargado de tensión, con seis match points en juego.

El cierre dejó una imagen impactante: apenas terminó el partido, Mensik se desplomó sobre el polvo de ladrillo con signos de dolor y agotamiento. El checo debió ser asistido durante varios minutos por el personal médico, mientras Navone cruzó la cancha para acercarse a su rival pese a la frustración por la derrota.

Más allá de la caída, el argentino volvió a mostrar un nivel competitivo después de haber alcanzado la final del ATP 250 de Ginebra y de debutar en París con un triunfo sólido ante el estadounidense Jenson Brooksby.

También quedó eliminado Camilo Ugo Carabelli, que dio pelea ante el ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo, pero perdió por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (5). El porteño logró llevar el cuarto set al tie-break y volvió a confirmar su buen momento en la gira sobre polvo de ladrillo.

En tanto, Marco Trungelliti cayó frente al ruso Karen Khachanov, 15° del ranking ATP, por 7-6 (5), 5-7, 6-1 y 7-6 (4). El santiagueño, surgido de la clasificación, luchó durante más de tres horas y se despidió tras haber alcanzado la segunda ronda del torneo.

El calor en París, en medio de una ola histórica en Europa

La exigencia física de la jornada se dio además en un contexto climático complejo. París registró temperaturas cercanas a los 32 grados, en una semana marcada por una ola de calor histórica en Europa, con récords para mayo en países como Reino Unido, Francia, España e Irlanda.

En Francia, las autoridades reportaron muertes posiblemente vinculadas al calor extremo y mantienen alertas en distintos departamentos. En ese escenario, los partidos largos sobre polvo de ladrillo, como el de Navone y Mensik, expusieron aún más el impacto de las altas temperaturas sobre los jugadores.

La jornada positiva del martes para los argentinos

El miércoles llegó después de una jornada favorable para la delegación argentina en Roland Garros. El martes, Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo habían conseguido avanzar de ronda.

Díaz Acosta logró su primera victoria en un cuadro principal del Grand Slam francés al superar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3. El zurdo impuso condiciones desde el inicio y se mostró firme con su saque.

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En el duelo argentino de la jornada, Burruchaga avanzó luego del retiro de Sebastián Báez, quien abandonó por molestias físicas cuando el partido estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0.

Por su parte, Comesaña venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4), mientras que Juan Manuel Cerúndolo derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).