Doble pago de ANSES para jubilados en julio: quiénes cobran y calendario completo

Algunos beneficiarios reciben este mes el haber actualizado, junto con un bono proporcional. Conocé quiénes acceden y las fechas de cobro.

Los jubilados pueden consultar en Mi ANSES el detalle de su haber, el bono correspondiente y la fecha asignada para el cobro de julio.

ANSES continúa con el cronograma de pagos de julio para jubilados y pensionados . Durante este mes, algunos beneficiarios reciben un doble pago compuesto por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario, cuyo monto varía según los ingresos de cada titular.

La actualización de los haberes fue del 2,15% , en línea con el esquema de movilidad mensual. Además, el Gobierno mantuvo el refuerzo extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos, aunque no todos cobran el monto completo de $70.000 .

Mientras avanzan las últimas fechas del calendario de julio, el organismo también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto para las distintas prestaciones previsionales .

El aumento del 2,15% alcanza a todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicó en $411.989,33 , mientras que la jubilación máxima pasó a ser de $2.772.298,06 .

Los jubilados que perciben la mínima pueden cobrar, además del haber mensual, el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno. En cambio, quienes tienen ingresos superiores reciben un refuerzo variable o, en algunos casos, no acceden al beneficio.

Esquema del bono de $70.000: montos y topes según tu haber

El bono extraordinario tiene un valor máximo de $70.000 y está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. De esta manera, esos beneficiarios alcanzan un ingreso total de $481.989,33 durante julio.

Para quienes cobran un haber superior a la mínima, pero inferior a $481.989,33, el bono se reduce de forma proporcional. Por ejemplo, un jubilado que percibe $450.000 recibe un complemento de $31.989,33. En cambio, quienes superan el tope de $481.989,33 no reciben el refuerzo extraordinario.

Mariano Fuchila

Calendario de cobro de julio para jubilados con haberes superiores a la mínima

ANSES organizó el calendario de pagos para jubilados con haberes superiores a la mínima según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

martes 28 de julio. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

El organismo recomienda respetar las fechas asignadas para evitar demoras y consultar previamente el cronograma oficial antes de acercarse al lugar de pago.

Pasos para consultar tu fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

Los jubilados pueden verificar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma también es posible consultar la liquidación mensual y conocer el detalle de los conceptos abonados.

Otra alternativa es ingresar al apartado "Calendario de pagos" disponible en el sitio oficial de ANSES, donde se informa la fecha de acreditación según la terminación del DNI y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario.

Antes de concurrir a cobrar, es recomendable revisar la liquidación para confirmar el monto acreditado y verificar si corresponde el pago del bono extraordinario. De esta manera, cada jubilado puede conocer con anticipación el detalle de su haber mensual.

Asimismo, ANSES recuerda que toda la información sobre fechas de pago y liquidaciones se encuentra disponible únicamente a través de sus canales oficiales, por lo que recomienda evitar consultar datos en sitios no autorizados o mensajes de origen desconocido.