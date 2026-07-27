El choque entre Javier Milei y Lula da Silva golpea una relación comercial de u$s31.000 millones

El enfrentamiento reavivó las dudas sobre una relación económica estratégica millonaria, que sostiene buena parte de las exportaciones industriales de la Argentina.

La escalada diplomática entre el presidente Javier Milei y su par brasileño Lula da Silva volvió a poner bajo la lupa el vínculo económico entre la Argentina y Brasil . El país vecino supone el principal destino de las exportaciones industriales nacionales, mientras que el intercambio bilateral total superó los u$s31.000 millones en 2025, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .

La relación comercial tiene a la industria automotriz como su principal eje. El actual régimen de integración permite que vehículos y autopartes crucen varias veces la frontera durante el proceso de fabricación, por lo que las terminales suelen seguir de cerca cualquier ruido político alrededor.

Pero el vínculo comercial no se limita al complejo automotor. La Argentina exporta a Brasil trigo, gas, productos químicos y plásticos, e importa maquinaria, bienes de capital e insumos industriales. La complementariedad entre ambas economías explica el peso que tiene esa relación para los dos países.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan la magnitud del vínculo. En junio, Brasil se volvió a consolidar como el principal destino de las exportaciones argentinas , con compras por u$s1.176 millones. Al mismo tiempo, fue el principal origen de las importaciones, con u$s1.417 millones, lo que representó más del 20% de las adquisiciones realizadas por la Argentina .

En el primer semestre, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los u$s13.904 millones . Las exportaciones argentinas sumaron u$s8.057 millones, mientras que las importaciones totalizaron u$s6.254 millones, lo que dejó un déficit bilateral de u$s1.396 millones . Pese al saldo negativo, el país vecino mantuvo su posición como el principal socio comercial ante el impulso por el intercambio de manufacturas industriales, vehículos, autopartes y bienes de capital.

La tensión escaló luego de que Milei calificara de "ladrón", "presidiario" y "zurdo" a su homólogo brasileño durante un acto político en apoyo a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, celebrado en San Pablo. La reacción de Itamaraty fue inmediata: el gobierno del país vecino convocó al embajador argentino en Brasilia para pedir explicaciones y llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires.

Sin impacto comercial inmediato, pero con dudas a futuro

Más allá del cruce político, hasta el momento no hubo anuncios que alteren el flujo comercial entre ambas naciones. Sin embargo, el episodio vuelve a generar interrogantes sobre el impacto que una relación cada vez más deteriorada podría tener en futuras negociaciones del Mercosur y en proyectos de integración productiva.

En el sector privado siguen el conflicto con atención. Brasil representa el principal mercado para buena parte de las manufacturas argentinas y concentra una porción relevante de las exportaciones de mayor valor agregado. Aunque por ahora el comercio se desarrolla con normalidad, una profundización del conflicto podría sumar incertidumbre a una relación considerada estratégica para ambos países.