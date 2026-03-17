El dólar blue tocó máximos de casi tres semanas y estiró la brecha con el oficial + Seguir en









El tipo de cambio paralelo avanzó otros $10 y se sostiene por encima del precio de venta del billete minorista.

El dólar blue volvió a subir este martes. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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El tipo de cambio paralelo subió por segunda ronda consecutiva y tocó máximos de casi tres semanas. Así, estiró la distancia con el tipo de cambio oficial mayorista al 2,8% y quedó $20 por encima del billete minorista en el Banco Nación (BNA).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 17 de marzo El dólar CCL opera a $1.479,5 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 17 de marzo El dólar MEP opera a $1.417,3 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5. Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.417,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.456,31, según Binance.