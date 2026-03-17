SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de marzo 2026 - 17:12

El dólar blue tocó máximos de casi tres semanas y estiró la brecha con el oficial

El tipo de cambio paralelo avanzó otros $10 y se sostiene por encima del precio de venta del billete minorista.

El dólar blue volvió a subir este martes.

El dólar blue volvió a subir este martes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo subió por segunda ronda consecutiva y tocó máximos de casi tres semanas. Así, estiró la distancia con el tipo de cambio oficial mayorista al 2,8% y quedó $20 por encima del billete minorista en el Banco Nación (BNA).

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.417,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.456,31, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias