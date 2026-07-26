Tiene una fortuna de u$s100.000 millones y compartió 3 consejos para el éxito: la recomendación de Bill Gates

El fundador de Microsoft reveló tres hábitos que aplica desde hace décadas y que marcaron su vida profesional y personal.

Para los empresarios , construir una carrera sólida no depende únicamente del talento o de tener una buena idea. Según Bill Gates , existen hábitos que, con el paso del tiempo, son los que terminan marcando una gran diferencia tanto en el ámbito laboral como en la vida diaria.

El cofundador de Microsoft compartió en distintas entrevistas, publicaciones y en su libro " Código fuente: Mis inicios " una serie de principios que adoptó después de décadas de experiencia . Sus reflexiones nacieron de sus propios errores, conversaciones con otros empresarios y situaciones a las que se enfrentó durante su recorrido profesional.

El exitoso empresario compartió los mejores consejos que escuchó de otros colegas y los hábitos que le funcionaron a lo largo de su vida.

Para Gates, la solución de cualquier problema empieza mucho antes de encontrar una respuesta. El primer paso consiste en formular las preguntas correctas para entender el desafío desde otro enfoque. Durante la pandemia de COVID-19 explicó que suele arrancar cada análisis con dos interrogantes: quién resolvió una situación similar antes que el y qué enseñanzas pueden extraerse de esa experiencia.

Según su visión, ese método evita perder el tiempo en caminos que otros ya recorrieron. El empresario sostiene que no siempre hace falta crear una respuesta desde cero . Muchas veces lo necesario es identificar un modelo exitoso, adaptarlo a su propia realidad y aplicarlo con criterio.

Aprender a decir que no para administrar mejor el tiempo

Otro de los aprendizajes que Gates considera determinantes se basa en la gestión del tiempo. Durante los primeros años de Microsoft, el se acostumbró a dedicarle días interminables a su trabajo y creía que una agenda llena era una muestra de compromiso.

Con el tiempo modificó esa mirada gracias a una reflexión del inversor Warren Buffett, de quien recuerda una frase que lo llevó a cambiar su forma de organizarse: "La diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo".

Desde entonces empezó a valorar los días libres en su calendario. Para Gates, reservar momentos para pensar, establecer prioridades y rechazar las tareas menos importantes puede ser mucho más productivo que llenar el tiempo con reuniones o actividades.

También considera que una agenda completamente ocupada no garantiza mejores resultados, porque la falta de tiempo para analizar decisiones importantes termina afectando el rendimiento.

Tener paciencia y confiar en los procesos

El tercer consejo surgió a partir de su experiencia como líder de su empresa, Gates reconoció que, durante los comienzos de Microsoft, controlaba de forma excesiva el trabajo de sus equipos y pretendía supervisar cada detalle. Con los años entendió que ese método no era el más conveniente. La confianza en las personas y la paciencia para esperar resultados fortalecieron tanto el desempeño de la empresa como el vínculo con sus colaboradores.

En distintas oportunidades resumió esa enseñanza con la idea de que la paciencia constituye un elemento esencial para alcanzar objetivos de largo plazo. Además, asegura que una vez hecho el esfuerzo necesario para prepararse, lo mejor es mantenerse listo hasta que aparezca la oportunidad adecuada.

Estos consejos pueden servirle a cualquiera. Página de Facebook de Bill Gates

Miles de millones: el patrimonio actual de Bill Gates

Bill Gates cuenta con un patrimonio de u$s105.000 millones, lo que lo mantiene entre las personas más ricas del planeta. Aunque Microsoft fue lo que arrancó su fortuna, hoy la mayor parte de su capital proviene de distintas inversiones. Actualmente tiene 103 millones de acciones, equivalentes al 1,4% de la compañía. Con una cotización de u$s370 por acción, esa participación es de u$s38.000 millones.

El resto de su patrimonio es gracias a activos administrados a través de Cascade Investments, que reúne participaciones en empresas de distintos sectores, tierras agrícolas y hoteles. Entre sus activos sobresale el control mayoritario de Four Seasons Hotels and Resorts, además de inversiones en compañías como Apple, Canadian National Railway, Republic Services, Ecolab, Waste Management y Berkshire Hathaway.

Desde la salida a bolsa de Microsoft en 1986, Gates redujo progresivamente su participación accionaria mediante ventas y distribución de dividendos. A lo largo de las últimas décadas obtuvo u$s60.000 millones por esos conceptos, recursos que luego destinó a construir una cartera mucho más diversificada.

Además de su actividad empresarial, el magnate estadounidense manifestó en reiteradas ocasiones su intención de donar la mayor parte de su patrimonio. Según expresó públicamente, planea destinar el 99,96% de su fortuna a fines benéficos y dejar u$s10 millones para cada uno de sus tres hijos.