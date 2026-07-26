La estadía de Scaloni en la localidad de 3.000 habitantes duró cinco días y estuvo marcada por una convocatoria que obligó a instalar un vallado perimetral frente al hogar y a sumar presencia policial y agentes de tránsito.

La despedida de Scaloni de Pujato: el tierno mensaje que su familia pegó en la puerta de su casa.

Tras una semana de reconocimiento, Lionel Scaloni dejó Pujato y se despidió de los vecinos e hinchas con un cartel en la puerta de la casa de sus padres . Antes de afrontar la próxima fecha FIFA entre fines de septiembre y comienzos de octubre y, a la espera de la resolución de su futuro , el entrenador de la selección argentina se fue de su pueblo en Santa Fe al que arribó luego de la finalización de la Copa del Mundo.

El mensaje que quedó para quienes todavía pensaban acercarse a saludarlo fue breve y directo. “¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño” , fue la frase del cartel que se encontraba pegado en la vivienda donde el entrenador pasó unos días tras el Mundial.

La estadía de Scaloni en la localidad de 3.000 habitantes duró cinco días y estuvo marcada por una convocatoria que obligó a instalar un vallado perimetral frente al hogar y a sumar presencia policial y agentes de tránsito. La imagen se hizo viral en las redes sociales.

La salida del entrenador de la selección argentina respondió al mismo tono con el que transcurrió su visita al pueblo santafesino: sin actos formales, sin anuncios públicos y con gestos mínimos .

El mensaje que quedó para quienes todavía pensaban acercarse a saludarlo fue breve y directo: “¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño”.

Desde su llegada a Pujato, Scaloni quedó envuelto en una rutina inusual. Durante días, vecinos, familias enteras y fanáticos llegados desde distintos puntos de la Argentina esperaron durante horas frente a la casa familiar con la intención de conseguir una foto, un autógrafo o apenas un saludo del técnico.

A pesar de la tristeza por la derrota, el entrenador fue recibido una vez más por una multitud, tal como ocurrió cuatro años atrás, que le agradeció por haber llevado una vez más a la Argentina a lo más alto. El entrenador respondió de manera constante. Salió en innumerables ocasiones y durante horas para firmar camisetas, banderas, pelotas, fotografías.

La estadía de Scaloni en la localidad de 3.000 habitantes duró cinco días y estuvo marcada por una convocatoria que obligó a instalar un vallado perimetral frente al hogar y a sumar presencia policial y agentes de tránsito.

Entre lo más destacado de su estadía por la localidad, el entrenador firmó una camioneta de juguete convertida en una Scaloneta simbólica, un papel armado por un niño que simulaba la renovación de su contrato con la selección hasta 2030 y hasta la ropa que llevaba puesta un perro. También dejó su firma sobre el yeso de una persona y posó con un simpatizante que le llevó un cajón de frutillas.

Otros hechos llamativos fueron la aparición el grupo musical Chamamé, que tocó a centímetros del director técnico durante una de sus salidas; el fanático disfrazado de carpincho que posó junto al DT; una torta decorada con la camiseta de la selección; y una vinoteca de Santa Fe que le hizo llegar dos cajas con tres botellas de vino y varios dulces.

Pero también, el entrenador se hizo tiempo para retomar hábitos personales durante la estadía. Se lo vio recorrer en bicicleta las calles de Pujato y alrededores, en línea con su conocida afición por el ciclismo, y asistió asistió a un partido de la Liga Casildense entre Alumni de Casilda frente a Sportivo Matienzo, el equipo en el que dio sus primeros pasos en la infancia.