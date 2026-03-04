Ante el presidente de Uruguay y empresarios de la región, Ignacio Torres destacó el potencial productivo y comercial de Chubut + Seguir en









El gobernador Ignacio Torres participó de una jornada organizada por el CICyP junto a Yamandú Orsi y el canciller Pablo Quirno. Destacó el ordenamiento financiero de la provincia y la mejora en la calidad institucional para atraer capitales regionales.

El gobernador Ignacio Torres junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el canciller Pablo Quirno, con referentes del CICyP durante el encuentro en Buenos Aires.

En el marco de una agenda orientada a fortalecer la integración regional y captar flujos de capital, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este miércoles de un almuerzo de trabajo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). El evento contó con la presencia estelar del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y del canciller argentino, Pablo Quirno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante un auditorio compuesto por los principales referentes del sector productivo y financiero de la región, Torres expuso las ventajas comparativas de Chubut, subrayando el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atraviesa la provincia como eje central para brindar previsibilidad a los inversores.

Competitividad y calidad institucional Durante su intervención, el mandatario chubutense enfatizó que la provincia ha logrado revertir indicadores negativos de gestiones anteriores, escalando posiciones en los rankings de transparencia y solvencia. “En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional, fortaleciendo además nuestra calidad crediticia”, afirmó Torres.

Según el gobernador, estas condiciones son los "pilares fundamentales" para que Chubut sea hoy percibida como una de las jurisdicciones más atractivas para el desembarco de proyectos productivos. El titular del Ejecutivo provincial remarcó que contar con reglas claras es el paso necesario para consolidar la llegada de nuevas inversiones en sectores estratégicos.

Vínculos bilaterales con Uruguay La presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, sirvió como marco para analizar las oportunidades de comercio bilateral y la cooperación público-privada entre ambos países. Torres destacó que Chubut mantiene vínculos históricos con el país vecino y que la integración económica es una herramienta clave para el desarrollo regional.

“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades”, expresó el mandatario ante la cúpula empresarial. El encuentro, que reunió a autoridades de cámaras empresariales y CEOs de compañías líderes, forma parte de la estrategia de la provincia para diversificar su matriz económica y potenciar su perfil exportador en un contexto de creciente interés por los recursos naturales y la energía en el Cono Sur.

Temas Chubut