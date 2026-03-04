Malestar de los empresarios por las críticas de Javier Milei, pero conformes con el rumbo

El primer almuerzo del año convocado por CICyP, entidad que preside Bettina Bulgheroni congregó a numerosos empresarios de diversos sectores productivos. Dudas respecto a cuándo comenzará a repuntar el consumo.

“Luego de años de desequilibrios, y gracias a la gestión del presidente Javier Milei y su equipo de gobierno, el país ha recuperado el equilibrio fiscal, ha avanzado en disciplina monetaria y ha puesto en marcha reformas estructurales que apuntan a modernizar su economía”. Así lo señaló este miércoles Bettina Bulgheroni , presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el marco de la inauguración de la agenda de reuniones empresariales 2026 de la entidad que contó con la visita del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi .

El almuerzo de la entidad agrupó a autoridades nacionales, entre ellas al canciller, Pablo Quirno; numerosos miembros del cuerpo diplomático extranjero; gobernadores y unos 220 empresarios y referentes del sector productivo. Fue el primer encuentro del año y, a escasos días de que el presidente Javier Milei calificará en duros términos a algunos empresarios.

Los asistentes coincidieron con lo expresado por Bulgheroni en su breve discurso. “Representa lo que pensamos”, advirtieron y pusieron de ejemplo cuando dijo: “Argentina ha iniciado un proceso de transformación profunda que devolvió credibilidad en sus cimientos y proyección global”.

Al igual que cuando aseveró que “el inicio de este año ha consolidado esa dirección” y en tal sentido se refirió a la actualización del marco laboral, la agenda de desregulación y la simplificación normativa: “una decisión clara: alinear a la Argentina con las exigencias del siglo XXI”.

También aclaró que “no se trata sólo de estabilizar variables, se trata de cambiar incentivos, de generar un entorno donde invertir sea racional y previsible” .

En particular, los empresarios también rescataron que haya recordado que CICYP ha defendido siempre esta visión: “instituciones sólidas, apertura inteligente y protagonismo del sector privado”.

Innecesario

Durante las conversaciones informales previas al almuerzo más de un empresario calificó de "innecesarios” los dichos del presidente Milei cuando “efectuó duras acusaciones contra algunos empresarios” en referencia al discurso del domingo pasado ante el Congreso. Otros en voz baja aprovechaban para criticar a los “empresarios prebendarios que se enriquecieron con políticas proteccionistas”.

El anonimato permitía tener opiniones más sinceras porque el reto público de un Presidente provoca que varios se llamen a silencio. “No quisiera ser mencionado porque resulta difícil luego explicar por qué el presidente de tu país te critica públicamente”, sintetizaba un industrial.

En este sentido, el duro comunicado de la UIA en respuesta al primer mandatario, solicitando “respeto” fue valorado por la mayoría de los asistentes y así se lo hicieron saber al titular de la entidad, Martin Rappallini, aunque de manera discreta para evitar quedar expuestos. Cabe señalar que el CICyP está integrado por los miembros del G6 con la representación de la Nicolás Pino (Sociedad Rural), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Javier Bolzico (Adeba), Claudio Cesario (ABA) y Gustavo Weiss (Camarco).

Existe cierto resquemor de que se instale un mensaje “anti industria o anti empresario”, al tiempo que no comprendían cómo un gobierno liberal que cree en la inversión privada, impuso una conciliación obligatoria ante la decisión del dueño de FATE de cerrar su empresa. Reconocen que el día que se anunció esta decisión “no dejó de ser una provocación” actitud que fue cuestionada por varios asistentes.

Más allá de coincidir con el rumbo del Gobierno, los empresarios plantean dudas sobre cómo se logrará que la economía repunte. Desde este punto de vista, un reclamo generalizado es la necesidad de ampliar el crédito y bajar las tasas de interés.

Desde ya que “la elevada carga impositiva” es otro de los temas que más preocupa a los empresarios. Y aclaran que los tributos y otros costos argentinos limitan la competencia. “Si una empresa quiere bajar costos, hoy este tema no pasa por los gastos en salarios, por el contrario, si no aumentan los ingresos, tampoco va a aumentar el consumo”, dicen.

Además, los directivos observan que en general el consumo no repunta y ven difícil que los salarios recuperen rápidamente el poder adquisitivo.

Si bien son optimistas por el rumbo de la macroeconomía, no ven con claridad cómo repuntará la actividad en este contexto. “Los bancos tienen que salir a ser bancos, a prestar”, se quejaban algunos.

En tanto, en el coctel los diálogos se convirtieron en una competencia numérica. “¿Cuánto te bajaron las ventas?”, se preguntaban entre sí. "A mí un 20%, a mí un 30%, a mí un 5%”, comentaban representantes de diversos sectores productivos.

El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI) de la UIA, que anticipa la evolución de la actividad del sector, se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026. Dado a conocer este miércoles, muestra que en las principales variables predominaron los resultados negativos: el 53,3% de las empresas encuestadas reportó caídas en su producción, el 54,7% en sus ventas y el 22,2% en su nivel de empleo. Dentro de estas últimas, el 41,4% ajustó también mediante reducción de turnos y el 22,9% a través de suspensiones. El 46,1% de las empresas identificó la caída de la demanda interna como su principal preocupación.

Los factores que pueden ser dinamizadores de la actividad económica son la construcción y la ampliación del crédito. Sin embargo, las obras -tanto públicas como privadas – siguen en niveles muy bajos y si bien el crédito algo creció, sigue siendo escaso.

Desafíos

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos y oportunidades de la región en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de los flujos comerciales, la competencia por inversiones y la necesidad de consolidar marcos regulatorios previsibles que favorezcan la generación de empleo formal y el crecimiento sostenible.

El tema de la guerra en Irán y la duda de cuánto tiempo podrá durar el conflicto también fue motivo de conversación. Paradójicamente esta triste situación beneficia a Argentina en varios aspectos. “Hoy exportamos combustibles”, comentaban con alivio.

Bulgheroni destacó la importancia estratégica de la relación entre Argentina y Uruguay, así como el valor de contar con instituciones sólidas y reglas claras para fortalecer la confianza y la inversión.

Asimismo, subrayó que el CICyP continuará promoviendo una agenda orientada a consolidar reformas que fortalezcan la competitividad, modernicen los marcos normativos y faciliten la inserción internacional de las empresas argentinas.

“Desde el CICyP ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sector privado y con una articulación inteligente con el sector público que permita transformar estabilidad en inversión, desarrollo, empleo y crecimiento”, concluyó la empresaria.