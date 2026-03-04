PAMI oficializó las credenciales vigentes en marzo 2026 y sólo estas podrán usarse + Seguir en









El instituto confirmó la continuidad de estas tres credenciales, vigentes para el resto de 2026.

Las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, deben contar con una credencial vigente para acceder a prestaciones médicas y retirar medicamentos. Con el inicio de 2026, el organismo recordó cuáles son los formatos habilitados y aclaró que no existe una única modalidad obligatoria.

Cada afiliado puede presentar la versión que tenga disponible, física o digital, siempre que esté actualizada. La continuidad de estos beneficios consolida a PAMI como un actor central en la contención del gasto sanitario de los jubilados durante 2026.

PAMI: credenciales vigentes en marzo El organismo informó que durante este año siguen vigentes distintas opciones:

Credencial digital: se visualiza desde la aplicación oficial y permite mostrar los datos directamente desde el celular en farmacias, consultorios y delegaciones, sin necesidad de imprimir comprobantes. image Credencial provisoria con código QR: debe descargarse desde la web oficial en su versión actualizada. Es válida para gestionar recetas, turnos y trámites administrativos. image Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local. El sistema imprime un comprobante que cumple la misma función que las demás modalidades. image Si bien ya no se distribuye la credencial plástica tradicional, quienes todavía la conserven pueden utilizarla sin inconvenientes.

Desde la entidad remarcaron que ningún profesional puede negar la atención por no tener instalada la app, ya que la cobertura médica y la entrega de medicamentos deben garantizarse con cualquiera de los formatos vigentes.

Mi PAMI: cómo acceder a las credenciales digitales Para obtener las credenciales, el afiliado debe ingresar al sitio oficial del organismo y completar los datos solicitados para validar su identidad: número de afiliación, sexo registrado, DNI y número de trámite del documento (11 dígitos). Una vez verificada la información, el sistema habilita la descarga del archivo, que puede imprimirse o guardarse en el celular para presentarlo cuando sea necesario. Contar con una identificación válida y actualizada permite acceder sin demoras a consultas médicas, recetas electrónicas y gestiones administrativas a lo largo de todo 2026.

Temas PAMI