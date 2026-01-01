El dólar cerró un año de volatilidad: qué se espera para el 2026 + Seguir en









El tipo de cambio registró un avance superior al 40% en el segmento mayorista, pero las subas fueron menores entre los paralelos.

¿Qué se puede esperar para el dólar en 2026? ChatGPT IA

El dólar culminó un año marcado por la volatilidad entre los distintos tipos de cambio formales, como así también a nivel informal. Tan solo en el segmento mayorista, acumuló una suba de $423 hasta los $1.455, lo que representa un avance del 41%, siendo prácticamente idéntico al que se registró en la pizarra del Banco Nación (+40,7%) y en el promedio de entidades financieras que realiza el BCRA (+39,3%).

Entre los paralelos, el alza fue menor, con los dólares financieros avanzando por debajo del 30%. El dólar contado con liquidación (CCL) subió 28,1% en el correr del pasado año, y se ubicó en el orden de los $1.520,5, mientras que el dólar MEP lo hizo un 26,5% hasta los $1.480,7. En tanto, el dólar blue ganó $300 (+24,4) hasta los $1.530, para culminar cerca de su récord nominal histórico.

El 2025 estuvo completamente atravesado por distintos factores: el alivio de las restricciones cambiarias en abril, el accidentado desarme de las LELIQ en julio, la corrida cambiaria posterior a las elecciones de septiembre y la intervención norteamericana sobre el mercado de cambios en octubre. De a este nuevo año 2026, el mercado estará atento al desempeño del nuevo esquema de bandas que debutará el viernes, y que esta vez se ajustará por inflación.

Desde Max Capital, precisaron que, entre los últimos anuncios del BCRA acerca del régimen cambiario, la entidad monetaria anunció además de los ajustes mensuales, tanto del piso como del techo en línea con la inflación de t-2, existen planes para implementar políticas orientadas a mejorar la eficiencia y el dinamismo en un entorno bimonetario.

Dólares Balance del dólar tarjeta a lo largo de 2025 El fuerte incremento del dólar oficial en el Banco Nación, referencia del mercado a nivel minorista, dejó al dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, en el orden de los $1.924. Un tipo de cambio elevado y cerca sus máximos, de cara a la actual temporada veraniega.

A su vez, trata de un incremento muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo de tiempo. Según el último dato del Indec, la suba de precios entre enero y noviembre fue de 27,9%. Si en diciembre se repitiera la misma suba del mes anterior (2,5%), la inflación acumulada treparía a 31%, una diferencia de casi 10 puntos porcentuales contra el dólar que vende en los bancos.