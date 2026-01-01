El dólar oficial minorista cotiza a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.479,28 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 1 de enero
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 1 de enero
El dólar oficial cerró un año de volatilidad y con incrementos muy por encima de la inflación
Las reservas brutas del BCRA finalizaron en u$s41.165 millones tras ceder u$s727 millones por "movimientos de fin de mes". Vale destacar que el lunes las reservas cayeron otras u$s1.718 millones.
En el año, los activos internacionales descollaron con un alza de u$s11.558 millones, impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta noviembre, ingresaron u$s14.469 millones, pero se le pagaron u$s2.782 millones en intereses.
Vale destacar que según estimaciones privadas, el equipo que comanda Luis Caputo tendrá que pedir una dispensa por unos u$s12.000 millones, que sería el desfasaje con la meta de reservas surgida a partir de la revisión de junio de este año.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 1 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.455.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 1 de enero
El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 1 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.526,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 1 de enero
El dólar MEP opera a $1.483,44 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 1 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.878, según Binance.
