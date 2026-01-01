Bitcoin roza los u$s88.000 y las altcoins trepan hasta 2,8% en el inicio del año + Seguir en









La principal criptodivisa cerró 2025 con un recorte de casi el 6,4%, pero logró consolidar una nueva era de adopción global.

Cómo opera el mercado cripto en la jornada del martes. Freepik

En el primer día de 2026, el mercado cripto sostiene la calma con la que culminó el pasado año y Bitcoin (BTC) se ubica por debajo de la franja de los u$s88.000 dólares, en torno a lo que promedió durante buena parte de 2025, en el que culminó con un recorte de casi el 6,4%.

Así, la criptomoneda reina opera estable este jueves en u$s87.924,55, y alcanza una suba de 0,3% a lo largo de la semana. En tanto, Ethereum (ETH) avanza (0,2%) hasta los u$s2.986, pero consolida una suba semanal de 1,8%.

Las alternativas avanzan hasta 2,8% de la mano de la memecoin Dogecoin (DOGE), que pasa a cotizar en los u$s0,1244. A esta le siguen Cardano (ADA), que sube 1,5% a u$s0,3469 y Tron (TRX) que lo hace 0,5% a u$s0,2843.

A su vez, Ripple (XRP) marca un alza de 0,1% a u$s1,86, pero Solana (SOL) cae 0,6% y BNB (BNB) lo hace 0,4% a u$s124,79 y u$s858,62, respectivamente. Por su parte, la novedosa Figure Heloc (FIGR_HELOC), que ya se ubicó como la undécima más importante en capitalización de mercado, baja 1% a u$s1,03.

Embed La consolidación de Bitcoin en 2025 y las predicciones futuras A pesar de la alta volatilidad que experimentó el mercado cripto a lo largo de 2025, sí se puede decir con seguridad que el ecosistema, y en especial la principal criptomoneda del mundo, lograron grandes avances en materia de adopción global por parte de los Estados y las corporaciones.

De la mano del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, EEUU lideró el avance regulatorio de los cripto activos en 2025. Pero esta nueva postura también fue acompañada en cierta medida por las principales economías, que mostraron un mayor interés por el funcionamiento general de los exchanges y las potencialidades de los tokens y las stablecoins. En América Latina, destacó el impulso de Brasil y El Salvador. Para los próximos 10 años, desde CF Benchmarks sugirieron un precio objetivo a largo plazo de u$s1,42 millones por BTC para 2035, que estaría "impulsado por la captación de aproximadamente un tercio del creciente mercado global de reservas de valor".

